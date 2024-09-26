Jose Mourinho mutlaka alın dedi: Fenerbahçe devre arasında transferi bitiriyor

Galatasaray yenilgisinden sonra kadroda ciddi değişikliklere giden Jose Mourinho, devre arasında takıma takviye yapılmasını istiyor. Yaz transfer sezonunda da adı birçok Süper Lig deviyle anılan futbolcu için Mourinho yönetime talimat verdi. Sarı-lacivertliler oyuncunun devre arasında transferini bitirmeyi hedefliyor. Detaylar haberimizde.
Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi sağ bek için transfer düğmesine bastı.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, devre arası transfer döneminde sağ beke Newcastle United forması giyen Kieran Trippier'i istediğini yönetime bizzat iletti.
Haberin detayında Jose Mourinho'nun, bu transferde en güçlü aday durumunda olduğu belirtildi.
İngilizlerin sıcak gelişme olarak paylaştığı haberde, Trippier'e Milan ve Atalanta talip olsa da Fenerbahçe'nin bu transferi bitirebileceği ifadeleri yer aldı.
34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 3 maça çıktı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.