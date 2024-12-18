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Juventus İtalya Kupası'nda 4 golle çeyrek finalde | ÖZET

Juventus İtalya Kupası'nda 4 golle çeyrek finalde | ÖZET

09:5218/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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İtalya Kupası Son 16 Turu’nda Juventus evinde Cagliari’yi konuk etti. Karşılaşma Juventus’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 44’ Dusan Vlahovic, 53’ Teun Koopmeiners, 80’ Francisco Conceiçao ve 89’ Nicolas Gonzalez’den geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız maçın 66. dakikasında oyundan çıktı. Juventus - Cagliari maç özeti ve maç golleri haberimizde.

Juventus, İtalya Kupası Son 16 Turu’nda evinde Cagliari ile karşılaştı.


Ev sahibi Juventus maçtan 4-0’lık skorla galip ayrıldı ve çeyrek finale kalmaya hak kazandı. 

Milli futbolcu Kenan Yıldız maçta 66 dakika görev aldı.


Goller dakika 44’ Dusan Vlahovic, 53’ Teun Koopmeiners, 80’ Francisco Conceiçao ve 89’ Nicolas Gonzalez’den geldi.


JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇ ÖZETİ VE MAÇ GOLLERİ


Juventus - Cagliari maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Juventus
#Cagliari
#İtalya Kupası

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