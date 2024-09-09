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Spor

Kieran Trippier Kartal'a doğru

09:57 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:30 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferinde ciddi yol almış durumda. Ada basını, Fenerbahçe'nin de gündemine olduğu belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara yakın olduğunu yazdı.

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Birçok bölgeye transfer yapan ve hepsini UEFA Avrupa Ligi listesine yazan Beşiktaş, yeni yapacağı takviyeleri ocak ayına kadar Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. 

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Svensson'un memnun olsa da üst düzey bir sağ beki kadrosuna katmak istiyor. 

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Bu konuda İngiliz ekibi Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'le temas kuran siyah-beyazlılar, süreci olumlu hale getirmiş durumda.

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Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediği konuşulan İngiliz oyuncu için Newcastle United'a baskıyı sürdürüyor.

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Avrupa'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği bildiriliyor. 

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İngiliz medyası, Trippier için Süper Lig'den başka takımların da ilgili olduğunu, özellikle Fenerbahçe'nin istekli olabileceğini yazdı. Ancak Beşiktaş, bu konuda ciddi yol almış durumda. Siyah-beyazlılar son teması da kurarak imzayı attırmayı hedefliyor. 

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Trippier, geçen sezon 39 maça çıkarak 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

#Beşiktaş
#Kieran Trippier
#Newcastle United
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