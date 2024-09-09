Kieran Trippier Kartal'a doğru

Beşiktaş, İngiliz yıldızın transferinde ciddi yol almış durumda. Ada basını, Fenerbahçe'nin de gündemine olduğu belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara yakın olduğunu yazdı.
Birçok bölgeye transfer yapan ve hepsini UEFA Avrupa Ligi listesine yazan Beşiktaş, yeni yapacağı takviyeleri ocak ayına kadar Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatabilecek.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Svensson'un memnun olsa da üst düzey bir sağ beki kadrosuna katmak istiyor.
Bu konuda İngiliz ekibi Newcastle United'ın oyuncusu Kieran Trippier'le temas kuran siyah-beyazlılar, süreci olumlu hale getirmiş durumda.
Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediği konuşulan İngiliz oyuncu için Newcastle United'a baskıyı sürdürüyor.
Avrupa'da transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle 33 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a geleceği bildiriliyor.
İngiliz medyası, Trippier için Süper Lig'den başka takımların da ilgili olduğunu, özellikle Fenerbahçe'nin istekli olabileceğini yazdı. Ancak Beşiktaş, bu konuda ciddi yol almış durumda. Siyah-beyazlılar son teması da kurarak imzayı attırmayı hedefliyor.
Trippier, geçen sezon 39 maça çıkarak 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.