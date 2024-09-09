Kieran Trippier Kartal'a doğru

İngiliz medyası, Trippier için Süper Lig'den başka takımların da ilgili olduğunu, özellikle Fenerbahçe'nin istekli olabileceğini yazdı. Ancak Beşiktaş, bu konuda ciddi yol almış durumda. Siyah-beyazlılar son teması da kurarak imzayı attırmayı hedefliyor.