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Spor

Mbappe Real Madrid'den yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?

20:37 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:14 - 3/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Real Madrid, Fransız yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi renklerine bağladığını açıkladı. Mbappe'nin sözleşme detayları ve yıllık kazanacağı ücret belli oldu. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Real Madrid, PSG'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız isim Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.




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Madrid ekibi, transferi bu gönderi ile duyurdu.

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Kylian Mbappe, Real Madrid formalı çocukluk fotoğraflarını kullanarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"Hayallerimin kulübü Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu an ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz."

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"Sizi görmek için sabırsızlanıyorum Madridistalar ve inanılmaz desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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İspanyol devi, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.


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Mbappe Real Madrid'den yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?




Yıldız isim Real Madrid'den senelik 57.5 milyon Euro ücret kazanacak.


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Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.

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25 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 48 maça çıkarken 44 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.

#Kylian Mbappé
#Real Madrid
#Futbol
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