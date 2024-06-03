Real Madrid, Fransız yıldız oyuncu Kylian Mbappe'yi renklerine bağladığını açıkladı. Mbappe'nin sözleşme detayları ve yıllık kazanacağı ücret belli oldu. Detaylara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, PSG'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız isim Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Madrid ekibi, transferi bu gönderi ile duyurdu.
Kylian Mbappe, Real Madrid formalı çocukluk fotoğraflarını kullanarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Hayallerimin kulübü Real Madrid'e katıldığım için çok mutlu ve gururluyum. Şu an ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz."
"Sizi görmek için sabırsızlanıyorum Madridistalar ve inanılmaz desteğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
İspanyol devi, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mbappe Real Madrid'den yıllık ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Yıldız isim Real Madrid'den senelik 57.5 milyon Euro ücret kazanacak.
Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 48 maça çıkarken 44 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.