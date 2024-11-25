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Mohamed Salah Liverpool’u ipten aldı: 3-2 | ÖZET

Mohamed Salah Liverpool’u ipten aldı: 3-2 | ÖZET

10:2425/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Premier Lig’in 12. haftasında lider Liverpool deplasmanda Southampton’a konuk oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf 3-2’lik skorla konuk ekip Liverpool oldu. Goller dakika 30’ Dominik Szoboszlai, 42’ Adam Armstrong, 56’ Mateus Fernandes, 65’ Mohamed Salah ve 83’ Mohamed Salah’dan (pen.) geldi. Liverpool bu sonuçla puanını 31’e çıkararak liderliğini korudu. Southampton - Liverpool maç özeti haberimizde.

Premier League'in 12. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşılaştı.


St. Mary's Stadı'nda oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı.

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dominik Szoboszlai, 65 ve 83. dakikalarda ise Mohamed Salah kaydetti.


Southampton'ın gollerini ise 42. dakikada Adam Armstrong, 56. dakikada Mateus Fernandes attı.


Manchester City'nin kaybettiği haftada Liverpool, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Southampton ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester City ile karşılaşacak.


Southampton ise Brighton'a konuk olacak.

SOUTHAMPTON - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ


 Southampton - Liverpool maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Mohamed Salah
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig

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