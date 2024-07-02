Mourinho Fred'in yanına o futbolcuyu istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, orta saha bölgesini Juventus'un yıldız oyuncusuyla güçlendirmek istiyor. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, transferde teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerliyor.
Öncelikle olarak eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe gözünü yıldız oyuncuya çevirdi.
Rade Krunic, Miha Zajc ve İsmail Yüksek'in olası ayrılığı sonrası orta saha transferi için harekete geçildi.
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Amerikalı orta saha Weston Mckennie için girişimlere başladı.
Jose Mourinho'nun listesinde yer alan 25 yaşındaki futbol için Juventus'a 10 milyon euroluk teklif yapıldı.
İtalyan devinin başına getirilen Thiago Motta, Amerikalı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.
Juventus sarı-lacivertlilerin önerdiği bonservis ücretini yetersiz bularak teklifi reddetti.
Sportif direktör Mario Branco'nun 10 milyon euroluk teklifi revize ederek bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.
Mckennie isteyen kulüplerin başında Tottenham geliyor. İngilizler 15 milyon euroluk teklifini Juventus'a yaptı.
Amerikalı orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.
25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon toplamda 38 maça çıkarken 10 asistlik performans sergiledi.