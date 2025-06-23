Oklahoma City Thunder, 2025 NBA Finalleri’nin 7. maçında Paycom Center’da Indiana Pacers’ı 103-91 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve franchise tarihindeki ikinci, Thunder ismiyle ilk NBA şampiyonluğunu elde etti. Thunder 68 galibiyetle rekor kırdığı sezonda şampiyonluğa ulaştı. Thunder, 1979’daki Seattle SuperSonics şampiyonluğundan sonra ikinci kez Larry O’Brien Kupası’nı kaldırdı.
NBA final serisi 7. maçında Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi.
Paycom Center'da oynanan mücadeleden 103-91 galibiyetle ayrılan Thunder, seriyi de 4-3 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Thunder’in Kanadalı yıldızı Shai Gilgeous Alexander, normal sezon ve Batı Konferans Finali'nin ardından finallerin de MVP'si ödülünün sahibi oldu.
Gilgeous Alexander ayrıca aynı sezonda MVP, sayı kralı ve finaller MVP'si olan tarihteki dördüncü isim oldu. Daha önce Kareem Abdul Jabbar, Michael Jordan ve Shaquille O'Neal bunu başarmıştı.
Thunder ismiyle ilk şampiyonluk
1979'da Seattle SuperSonics olarak ilk ve tek NBA şampiyonluğunu yaşayan franchise, 2008'de yarışmacı haklarını Oklahoma'ya taşıdı. Thunder kimliğiyle istediği başarıyı yakalayamamıştı. Thunder, Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden, Paul George, Chris Paul, Carmelo Anthony gibi yıldızlarla kazanamadığı zafere bu sene ulaşmış oldu.
Thunder son olarak 2012'de finale yükselmiş, LeBron James, Dwayne Wade ve Chris Bosh'lı Miami Heat'e 4-1 boyun eğmişti.
Pacers ikinci finalini kaybetti
NBA'de daha önce bir kez final gören (2000) Shaquille O'Neal ve Kobe Bryantlı Lakers'a kaybeden Pacers, ikinci finalinde de eli boş dönmüş oldu.
Pacers'ı 2000 finalinde basketbol efsanesi Larry Bird çalıştırıyordu.