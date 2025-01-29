Fenerbahçe, 20 yaşındaki Sırbistanlı sağ bek Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Kızılyıldız formasıyla bu sezon 18 maça çıkan Mimovic 1 gol 2 asist kaydetti. Peki, Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.
Ognjen Mimovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Ognjen Mimoviç, 17 Ağustos 2004 tarihinde Sırbistan'da doğmuş bir futbolcudur ve 20 yaşındadır.
Sağ bek pozisyonunda oynamaktadır ve bu mevkinin yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da görev alabilmektedir. Mimoviç'in futbol kariyeri şu şekildedir:
Metalac Gornji Milanovac U19: Futbol kariyerine burada başladı.
Kızılyıldız U17 ve U19: 2020'de Kızılyıldız U17 takımına geçti ve sonra Graficar U17'ye kiralık olarak gitti. 2021'de Kızılyıldız U19 takımına yükseldi.
OFK Belgrad: 2023'te Kızılyıldız U19'dan OFK Belgrad'a kiralık olarak verildi.
Kızılyıldız A Takımı: 2024 yılında Kızılyıldız'ın A takımına yükseldi. Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 18 karşılaşmada süre aldı, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.