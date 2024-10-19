Okan Buruk'tan flaş sözler: Son anda o transfer bozuldu

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son anda yatan transferi isim vererek açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital'e konuştu.
Gündeme dair flaş açıklamalar yapan Buruk, yaz transfer döneminde son anda gerçekleşmeyen transferi de duyurdu.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan transferin son gününde ayrılmasının yapılacak takviyeyi geciktirdiğini belirten Buruk, "Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu" dedi.
Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da bir türlü olmadığını aktaran Okan Buruk, "Kendisi gitmek istedi, kiralık olarak gitti. İngiltere'den de teklifler vardı ancak vergiden dolayı veremedik" şeklinde konuştu.
Öte yandan Okan Buruk, sezon başında son anda gerçekleştiremedikleri transferi de açıkladı.
Fluminense'den Jhon Arias'ı istediklerini ve görüştüklerini kaydeden Buruk, "Hatta kulübü ile de anlaştık ama sonra kulübü, hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" ifadelerini kullandı.