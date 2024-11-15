Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, transfer çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk'un daha önce de ısrarla istediği yıldız ismi alabilmek için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

1 /6 Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Okan Buruk'un ısrarla istediği Arias var.

2 /6 Galatasaray, yaz döneminde Fluminense'nin 18 milyon Euro'luk talebi nedeniyle kadrosuna katamadığı Arias için yine harekete geçecek.

3 /6 Okan Buruk'un transferini istediği futbolcu için Galatasaray, Milliyet'te yer alan habere göre 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

4 /6 Galatasaray'ın Fluminense ile pazarlıklarda eski futbolcusu Melo'yu da devreye sokacağı ifade edildi.

5 /6 Brezilya ekibinin bu kez yaz transfer dönemindeki katı tutumunu sergilemeyeceği ve 18 milyon Euro'luk talebinde ciddi indirime gidebileceği konuşuluyor.