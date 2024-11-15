Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, transfer çalışmaları da başladı. Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde teknik direktör Okan Buruk'un daha önce de ısrarla istediği yıldız ismi alabilmek için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardı.
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Okan Buruk'un ısrarla istediği Arias var.
Galatasaray, yaz döneminde Fluminense'nin 18 milyon Euro'luk talebi nedeniyle kadrosuna katamadığı Arias için yine harekete geçecek.
Okan Buruk'un transferini istediği futbolcu için Galatasaray, Milliyet'te yer alan habere göre 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Galatasaray'ın Fluminense ile pazarlıklarda eski futbolcusu Melo'yu da devreye sokacağı ifade edildi.
Brezilya ekibinin bu kez yaz transfer dönemindeki katı tutumunu sergilemeyeceği ve 18 milyon Euro'luk talebinde ciddi indirime gidebileceği konuşuluyor.
Arias bu sezon Fluminense formasıyla 46 maça çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.