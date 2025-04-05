Paris Saint-Germain 13. şampiyonluk için sahada: PSG - Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Angers'i konuk edecek. Maç bu akşam saat 18.00'de başlayacak. PSG bu maçtan 1 puan alması halinde 13. şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, : PSG - Angers maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar.

1 /6 Ligue 1'in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren 14. sıradaki Angers'yi TSİ 18.00'de Parc des Princes'te ağırlayacak.

2 /6 Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin öğrencileri, ligde 71 puanla namağlup devam eden sezonu erken şampiyonlukla taçlandırmak için sahaya çıkacak.

3 /6 En yakın takipçisi Monaco'nun 21 puan önünde bulunan PSG'ye üst üste 4 olmak üzere 13. şampiyonluk için bir puan yetecek.



4 /6 PSG, Angers'ye yenilirse Monaco'nun puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluğu garantileyecek. Brest-Monaco karşılaşması ise TSİ 20.00'de başlayacak.

5 /6 Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan ve ligde şampiyonluğa bir adım uzaklıkta bulunan Paris ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fransa Kupası'nda ise final oynayacak.

