Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında rakibi Inter'i 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fransız ekibine şampiyonluğu getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ile 63. dakikada Desire Doue (2), 73. dakikada Kvaratshelia ve 86. dakikada Mayulu kaydetti. Kırmızı-mavililer, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. PSG-Inter maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Saint-Germain, 5-0 kazanarak Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bu karşılaşma Şampiyonlar Ligi finalinin en farklı sonuçlu maçı oldu.
Kupayı PSG'ye getiren golleri 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ile 63. dakikada Desire Doue (2), 73. dakikada Kvaratshelia ve 86. dakikada Mayulu attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU YİNE BAŞARAMADI
Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynayarak ilk Türk futbolcu unvanını elde eden Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha mutlu sona ulaşamadı. Milli oyuncu, 70 dakika sahada kaldı.
DOUE FİNALE DAMGA VURDU
PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı Doue, iki gol bir asistlik performansıyla Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız futbolcu oldu.
PSG İLK KEZ KAZANDI
Almanya'da oynanan final karşılaşmasını kazanan Paris Saint-Germain, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
TÜM ZAMANLARIN REKORU
Tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG, 5-0 ile finaldeki en farklı skoru elde etti.
PSG - INTER MAÇ ÖZETİ
Paris Saint-Germain - Inter maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.