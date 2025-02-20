Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde Manchester City’i konuk etti. Kylian Mbappe’nin 3 gol attığı maçta Real Madrid rakibini 3-1 mağlup ederek turladı. Manchester City’nin tek golü Nicolas Gonzalez’den geldi. Milli yıldız Arda güler maçta forma şansı bulamadı. Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu play-off rövanş mücadelesinde Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti. İlk maçta yaşanan heyecan dolu mücadelede deplasmanda 3-2'lik üstünlük elde eden Real Madrid bu maçta da henüz 4. dakikada Mbappe ile golü buldu.
Fransız golcü, 33. dakikada sol çaprazdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. 26 yaşındaki Mbappe, Manchester City ağlarına gönderdiği ikinci golüyle kulüp ve milli takım kariyerindeki 500'üncü gol katkısına ulaştı (358 gol & 142 asist).
İkinci yarının 61. dakikasında tekrar sahneye çıkan Mbappe, Valverde'nin asistinde topu ağlarla buluşturarak hat-trick'e imza attı. Man City'nin tek golü ise 90+2'de Nico Gonzalez'den geldi. Kalan anlarda başka gol olmadı ve Real Madrid evinde Man City'yi 3-1 mağlup etti.
Milli yıldız Arda Güler maçta forma şansı bulamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti 19 yaşındaki futbolcuya hem ligde hemde Şampiyonlar Ligi’nde son haftalarda görev vermedi.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri toplamda 6-3'lük skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Eflatun-beyazlıların bir sonraki rakibi cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından Atletico Madrid veya Bayer Leverkusen olacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ
Real Madrid - Manchester City maç özetini izlemek için TIKLAYIN.