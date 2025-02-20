UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu play-off rövanş mücadelesinde Real Madrid, Manchester City'yi konuk etti. İlk maçta yaşanan heyecan dolu mücadelede deplasmanda 3-2'lik üstünlük elde eden Real Madrid bu maçta da henüz 4. dakikada Mbappe ile golü buldu.



