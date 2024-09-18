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Spor

Salvatore Schillaci kimdir, hangi takımlarda oynadı, neden öldü?

15:09 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:10 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Salvatore Schillaci, hayatını kaybetti. Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören futbolcu bugün hayata gözlerini yumdu. Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesinde Schillaci için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Peki, Salvatore Schillaci kimdir, hangi takımlarda oynadı, neden öldü? İşte detaylar.

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İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayata veda etti.

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Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmalar öncesinde Schillaci için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

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Salvatore Schillaci neden öldü?

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2022'den bu yana kolon kanseri tedavisi gören Schillaci'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu.


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Salvatore Schillaci kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Salvatore Schillaci, İtalyan futbolunun en unutulmaz isimlerinden biridir. Özellikle 1990 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla dünya çapında üne kavuşmuştur. 

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"Totò" lakabıyla da bilinen Schillaci, 1 Aralık 1964'te İtalya'nın Palermo şehrinde doğmuştur. Forvet pozisyonunda oynayan Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı olmuş ve İtalya'nın üçüncülüğünde büyük pay sahibi olmuştur.


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1990 Dünya Kupası, İtalya için ev sahipliği yaptığı için oldukça önemli bir turnuvaydı. Bu turnuvada beklenmedik bir şekilde parlayan isim ise Salvatore Schillaci olmuştu.


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Turnuva öncesinde pek tanınmayan Schillaci, attığı gollerle İtalya'nın kalbini fethetti ve dünya futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Schillaci, kariyeri boyunca Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Júbilo Iwata gibi önemli takımlarda forma giymiştir. 

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Özellikle Juventus'ta geçirdiği dönemde önemli başarılara imza atmıştır.

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İtalya Milli Takımı'nın üçüncülükle tamamladığı 1990 FIFA Dünya Kupası'nda 6 golle en skorer futbolcu olan Schillaci, turnuvada Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini kazandı.

#Salvatore Schillaci
#FIFA
#Dünya Kupası
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