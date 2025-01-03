Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Serdal Adalı'dan sürpriz hamle! Galatasaray'a iki gol atan yıldız geliyor

Serdal Adalı'dan sürpriz hamle! Galatasaray'a iki gol atan yıldız geliyor

14:463/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ta başkan seçilen Serdal Adalı, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Adalı'nın, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı'nın transfer listesinde sürpriz bir ismin yer aldığı iddia edildi.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'a 2 gol atan Young Boys'un yıldızı Joel Monteiro, Beşiktaş'ın gündeminde.

Serdal Adalı, Ajansspor'un haberine göre, hücumda birçok pozisyonda görev alabilen futbolcunun transferi için süreci bizzat yönetiyor.

Young Boys'un İsviçre Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçirmesi Joel Monteiro'nun ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Young Boys'un Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

Joel Monteiro, bu sezon Young Boys formasıyla 27 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Joel Monteiro

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 3 OCAK! 9. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, içeriğinde neler var?