Serdal Adalı'dan sürpriz hamle! Galatasaray'a iki gol atan yıldız geliyor

Beşiktaş'ta başkan seçilen Serdal Adalı, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Adalı'nın, sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ta başkanlık seçimlerinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı'nın transfer listesinde sürpriz bir ismin yer aldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'a 2 gol atan Young Boys'un yıldızı Joel Monteiro, Beşiktaş'ın gündeminde.
Serdal Adalı, Ajansspor'un haberine göre, hücumda birçok pozisyonda görev alabilen futbolcunun transferi için süreci bizzat yönetiyor.
Young Boys'un İsviçre Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçirmesi Joel Monteiro'nun ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.
Young Boys'un Beşiktaş ile yaptığı ilk görüşmede bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.
Joel Monteiro, bu sezon Young Boys formasıyla 27 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.