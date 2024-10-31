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Sergen Yalçın Jeremain Lens'le diyaloğunu açıkladı: Cevaba şok olacaksınız

Sergen Yalçın Jeremain Lens'le diyaloğunu açıkladı: Cevaba şok olacaksınız

12:1331/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönem Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kadro dışı bırakma nedenini açıkladı. İkilinin arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan Sergen Yalçın, olayın iç yüzünü KAFA Sports YouTube kanalında anlattı.

Yalçın'ın Lens ile diyaloğu şöyle:

Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi. 'Sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit.

'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim.

'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi. 'Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim.

Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız.

'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba... Normal mi bu bana verdiği cevap?

Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim.

#Jeremain Lens
#Sergen Yalçın
#Beşiktaş

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