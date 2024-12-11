UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Shakhtar Donetsk evinde Bayer Münih’i konuk etti. Bayern Münih deplasmanda gol oldu yağdı ve 5-1’lik üstünlükle sahadan ayrıldı. Galibiyet golleri dakika 11’ Konrad Laimer, 45’ Thomas Müller, 70’ Michael Olise (pen.), 87’ Jamal Musiala, 90’ Michael Olise’den geldi. Bayern Münih aldığı bu kritik 3 puanla puanını 12’ye çıkartarak 8. sırada yer aldı. Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.



2 /8 Maçın 5. dakikasında Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti.



3 /8 Bayern Münih gole erken reaksiyon vererek eşitliği yakaladı ve 90 dakika sonucunda Alman devi maçtan 5-1 galip ayrıldı.



4 /8 Galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Thomas Müller, 70. ve 90+3. dakikada Michael Olise ve 87. dakikada Jamal Musiala attı.



5 /8 Ukrayna ekibinin tek golü ise 5. dakikada Kevin'den geldi.



6 /8 Bayern Münih bu skorla beraber puanını 12'ye yükseltti.



7 /8 Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

