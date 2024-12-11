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Bayern Münih’den Şampiyonlar Ligi’nde gol resitali!

Bayern Münih’den Şampiyonlar Ligi’nde gol resitali!

11:2411/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Shakhtar Donetsk evinde Bayer Münih’i konuk etti. Bayern Münih deplasmanda gol oldu yağdı ve 5-1’lik üstünlükle sahadan ayrıldı. Galibiyet golleri dakika 11’ Konrad Laimer, 45’ Thomas Müller, 70’ Michael Olise (pen.), 87’ Jamal Musiala, 90’ Michael Olise’den geldi. Bayern Münih aldığı bu kritik 3 puanla puanını 12’ye çıkartarak 8. sırada yer aldı. Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Shakhtar Donetsk ve Bayern Münih karşı karşıya geldi.


Maçın 5. dakikasında Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti.


Bayern Münih gole erken reaksiyon vererek eşitliği yakaladı ve 90 dakika sonucunda Alman devi maçtan 5-1 galip ayrıldı.


Galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Thomas Müller, 70. ve 90+3. dakikada Michael Olise ve 87. dakikada Jamal Musiala attı.


Ukrayna ekibinin tek golü ise 5. dakikada Kevin'den geldi.


Bayern Münih bu skorla beraber puanını 12'ye yükseltti.


Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.


SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ


Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Shakhtar Donetsk
#Bayern Münih
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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