Solskjaer’in eski öğrencisine 2 yıl hapis cezası!

Chester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada tehlikeli araç kullanmayı kabul eden futbolcunun cezası iki yıla kadar çıkabilir. Eski United oyuncusu, kariyerine yeniden başlamak amacıyla boks antrenmanları yaparken, savcılık Williams’ın geçmişte de birçok kez trafik cezası aldığını belirtti.