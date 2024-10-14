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Takım arkadaşı Endrick'i geride bıraktı! Arda Güler zirveyi zorladı

Takım arkadaşı Endrick'i geride bıraktı! Arda Güler zirveyi zorladı

16:5014/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yaşı maksimum 19 olan genç oyuncuların kazandığı maaş listesinde üst sıralarda yer aldı. Arda, takım arkadaşı Endrick'i de geride bıraktı. İşte o liste...

Futbolcuların sözleşme detaylarını paylaşan Capolgy'e göre yaşı maksimum 19 olan genç oyuncular arasında en fazla maaşı kazanan isimler belli oldu.

NTV Spor'un aktardığı habere göre Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, listenin üst sıralarında kendine yer buldu. İşte en yüksek maaşı alan genç yıldızlar:

10- Youssoufa Moukoko - Nice: 3 milyon euro

9- Marc Guiu - Chelsea: 3.1 milyon euro

8- Vitor Roque - Real Betis: 3.5 milyon euro

7- Pau Cubarsi - Barcelona: 4 milyon euro

6- Endrick - Real Madrid: 4.16 milyon euro

5- Archie Gray - Tottenham Hotspur: 4.6 milyon euro

4- Mathys Tel - Bayer Münih: 5 milyon euro

3- Arda Güler - Real Madrid: 5.2 milyon euro

2- Leny Yoro - Manchester United: 7.1 milyon euro

1- Warren Zaire-Emery - PSG: 8.4 milyon euro

#Arda Güler
#Endrick
#Real Madrid

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