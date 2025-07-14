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Vitor Pereira Galatasaray’ın istediği yıldızı alıyor: Bonservis bedeli belli oldu!

Vitor Pereira Galatasaray’ın istediği yıldızı alıyor: Bonservis bedeli belli oldu!

15:2014/07/2025, Pazartesi
G: 14/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın transfer listesinin başında yer alan yıldız futbolcu Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Wolverhampton’a transfer oluyor.

Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu Jhon Arias'ın yeni takımı belli oldu.


Okan Buruk'un bir dönem ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların aylarca temaslarda bulunduğu Arias, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a transfer oluyor.


Telegraph'ın haberine göre Wolverhampton, Jhon Arias'ın transferi konusunda Fluminense ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.


Wolverhampton'ın Jhon Arias transferi için Brezilya temsilcisine yaklaşık 15 milyon sterlin bonservis ödeneceği belirtildi.


Wolverhampton'ın Jhon Arias'ı kısa süre içinde İngiltere'ye getireceği ve transferin resmiyete döküleceği aktarıldı.


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