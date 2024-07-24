Volkan Demirel Ferdi Kadıoğlu için rekor bonservis bekliyor

Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetini değerlendirirken Ferdi Kadıoğlu'na ayrı bir parantez açtı. Genç yıldız için konuşulan rakamların az olduğunu belirten Demirel, beklentisini de açıkladı.
Teknik direktör Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 yendiği Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu müsabakasını değerlendirdi.
Demirel, sarı-lacivertlilerin gözde ismi Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ayrı bir parantez açtı.
Asist Analiz'e konuşan Volkan Demirel, Ferdi Kadıoğlu'ndan övgüyle söz ederek milli futbolcunun bonservis bedelinin söylenenden daha yüksek olması gerektiğini savundu.
Demirel'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Ferdi başka bir seviye oldu artık. Ben Ferdi'nin ilk geldiği günü de hatırlıyorum. Şu anki hali ile ilk geldiğindeki hali arasında çok büyük fark var ama Ferdi kendini geliştiren, kendime nasıl daha fazla katkıda bulunurum diye düşünen bir oyuncu."
"Ferdi bundan sonra daha ne kadar çıtayı yukarıya taşıyabilir bence onu konuşabiliriz. Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç."
"Ferdi'nin transfer durumu çok konuşuluyor. 25-30 milyon euro'lar bence Ferdi için çok az rakamlar."
"Ferdi'yi gönderdikten sonra onun gibi bir oyuncuyu bulmak çok zor ki ilk geldiğindeki maliyetleri çok düşüktü ama şu an maddi anlamda Fenerbahçe'ye çok büyük katkı verecek."
24 yaşındaki genç futbolcu, 2018'den bu yana Fenerbahçe'de forma giyiyor.
A Milli Takım formasını da terleten Ferdi, toplamda 20 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek genç sol bekin güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...