Volkan Demirel Ferdi Kadıoğlu için rekor bonservis bekliyor

Demirel'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:





"Ferdi başka bir seviye oldu artık. Ben Ferdi'nin ilk geldiği günü de hatırlıyorum. Şu anki hali ile ilk geldiğindeki hali arasında çok büyük fark var ama Ferdi kendini geliştiren, kendime nasıl daha fazla katkıda bulunurum diye düşünen bir oyuncu."































