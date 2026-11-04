Türkiye'de 106 mağazası bulunan MediaMarkt el değiştiriyor

THY'den 3. çeyrekte 929 milyon dolar kâr

Türk Hava Yolları, Orta Doğu'daki savaş ve jet yakıtı maliyetlerindeki sert yükselişe rağmen temmuz-eylül döneminde 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Şirketin toplam gelirleri yüzde 19,3 artışla 8,3 milyar dolara yükseldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, küresel havacılık sektöründeki tüm olumsuzluklara rağmen hem yolcu sayısı hem de doluluk oranını artırdıklarını bildirdi.