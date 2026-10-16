Sosyal medyada 400 bin takipçiye ulaştı: Yarışmada 1 milyon 400 bin TL kazandı

"Bağ-Kur borcumu ödeyip emekli olmayı düşünüyorum"

Sosyal medyada yakaladığı başarının ardından televizyon yarışmasına başvurduğunu ve davet edilerek programa katıldığına da değinen Şahin, yarışmada kazandığı parayı nasıl değerlendireceğini de açıkladı. Önceliğinin emekli olmak ve evinin akan çatısını yaptırmak olduğunu belirten Şahin, geriye para kalması halinde çocuklarına ve torunlarına da destek olmak istediğini söyledi. Şahin, "Başardım, çok şükür. İlerleyince de ATV programına başvurdum. Onlar da beni kabul etti, çağırdı, davet etti, gittim. Orada da yarışmam çok güzel geçti. Onlar da beni güzel konuk etti iki hafta. Oradan da iyi bir miktar aldım, çok şükür. O parayla da ne yapacaksın dersen, benim biraz bağ kur borcum var, ödeyip emekli olmayı düşünüyorum. İşte evimin çatısından akan yerler var, bir çatı yaptırmayı düşünüyorum. Para artarsa oğlanlara, torunlara destek çıkarım. Yani yeter ki para olsun, her yerde kullanılır" diyerek sözlerini tamamladı.