Artık saniye uygulaması kalkıyor: Zaman ölçümü değişebilir Türkiye dahil 69 ülke oylayacak

Gözler Mayıs 2027'de: Kararı gelecek nesiller verecek

Ölçüm standartlarını belirleyen Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu üyeleri, sorunu kökten çözmek için sandık başına gidiyor. 2022'deki son toplantıda uygulamanın 2035'e kadar kademeli olarak kaldırılması benimsenmişti, ancak yaklaşan oylamayla bu tarihin öne çekilmesi planlanıyor. Teklifin kabulü halinde yeni dönem Mayıs 2027'de resmen başlayacak ve saatlere bir daha saniye eklenmeyecek.

Yeni öneri kapsamında, atom zamanı ile astronomik zaman arasındaki farkın kademeli olarak açılmasına izin verilecek. Ancak bu farkın maksimum bir saati aşmaması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, bir saatlik farkın oluşmasının 3 bin yıldan fazla süreceğini öngörüyor. Dolayısıyla zamanı yeniden dengelemek için olası bir "artık saat" uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine, binlerce yıl sonraki nesiller karar verecek.