Şarkıcı Hatice'ye büyük şok: Linke tıkladı bütün parasını anında çektiler
Şarkıcı Hatice, internet üzerinden mobilya satın almak isterken dolandırıldığını açıkladı. Evine dresuar almak için iletişime geçtiği satıcının gönderdiği bağlantıya tıklayan ünlü şarkıcı yüz binlerce lirasından oldu.
“Doyamıyorum”, “Fidayda” ve “Hani Gitmeyecektin” şarkılarıyla tanınan Hatice Çarpar, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı.
Evine dresuar almak isteyen şarkıcı, yaklaşık 5 bin TL değerindeki ürün için yaptığı işlem sonrasında hesabından 270 bin TL'nin üzerinde para çıktığını ifade etti.
GÖNDERİLEN LİNKE TIKLADI, PARASINI KAYBETTİ
Alışveriş için görüştüğü satıcının kendisine bir bağlantı gönderdiğini belirten Hatice, bu bağlantı üzerinden alışveriş işlemini gerçekleştirmesinin istendiğini söyledi. PTT AVM adıyla yönlendirildiği bağlantıya tıkladıktan sonra parasını kaybettiğini dile getiren şarkıcı, yaşadığı duruma tepki gösterdi.
Hatice, yaşadıklarını anlatırken dolandırıcılarla yaptığı görüşmede karşı tarafın sakin tavırlarına da şaşırdığını belirterek benzer olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Yaşadığı olayın ardından harekete geçen Hatice, şikâyetçi olmak üzere emniyete gittiğini açıkladı. Yaklaşık 270 bin TL kaybettiğini belirten şarkıcı, internetten alışveriş yaparken karşılaşılan bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.