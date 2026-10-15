Yardımdan eğitime uzanan iyilik köprüsü: Vuslat Derneği

2002 yılından bu yana insani yardım ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Vuslat Derneği, Türkiye’den Gazze’ye, Afrika’dan Asya’ya uzanan çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Gıda yardımları, su kuyuları, yetim destekleri ve acil yardım organizasyonları gerçekleştiren dernek, Erzurum’da hayata geçirdiği Nizamiye Külliyesi ile eğitim alanındaki yatırımlarını da genişletiyor. Gazze’deki insani kriz karşısında yardım çağrılarını sürdüren Vuslat Derneği, bir taraftan mazlum coğrafyalardaki yaraları sarmayı, diğer taraftan ilim ve mesleki becerilerle donatılmış yeni nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

İnsani yardım ile eğitimi aynı çatı altında buluşturan Vuslat Derneği, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Kuruluş geçmişi 2002 yılına uzanan ve merkezi İstanbul’da bulunan dernek; savaş, yoksulluk, afet ve çeşitli insani krizlerden etkilenen toplulukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler gerçekleştiriyor. Gıda dağıtımlarından temiz su teminine, yetim desteklerinden öğrenci burslarına, hafızlık eğitiminden mesleki gelişim programlarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren dernek, hayırseverlerin katkılarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZE KARŞI YARDIM ÇAĞRISI

Vuslat Derneği’nin öncelikli çalışma alanlarından birini Gazze oluşturuyor. Uzun süredir devam eden saldırıların ve çatışmaların yol açtığı ağır insani kriz nedeniyle binlerce aile, barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişimde büyük güçlükler yaşıyor.

Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların yaşanan krizden ağır biçimde etkilendiğine dikkat çeken dernek, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte güvenli barınma imkânlarının ve temel yaşam malzemelerinin öneminin daha da arttığını vurgulayan dernek yönetimi, Gazze’ye yönelik yardımların kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Gazze’deki insani ihtiyaçların karşılanmasında toplumsal dayanışmanın önemine işaret ederek, “Gazze’de binlerce aile, hayatlarını son derece zor şartlar altında sürdürmeye çalışıyor. Çocukların gıdaya, ailelerin temiz suya ve güvenli barınma imkânlarına ihtiyaç duyduğu bir dönemde hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Vuslat Derneği olarak imkânlarımızı seferber ederek ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

AFRİKA VE ASYA’DA TEMİZ SU VE GIDA PROJELERİ

Derneğin uluslararası insani yardım faaliyetleri yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Afrika ve Asya başta olmak üzere farklı bölgelerde temiz suya, gıdaya ve temel yaşam imkânlarına erişimde güçlük yaşayan topluluklara yönelik projeler yürütülüyor.

Su kuyusu açılması, gıda ve sıcak yemek dağıtımları, kurban organizasyonları ve yetim destekleri derneğin başlıca çalışma alanlarını oluşturuyor. Saha ekipleri ve yerel iş birlikleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşılması amaçlanıyor.

Temiz su projeleri ise derneğin uzun vadeli yardım çalışmaları arasında öne çıkıyor. Özellikle güvenilir içme suyuna erişimin sınırlı olduğu bölgelerde hayata geçirilen su kuyusu projeleriyle ailelerin günlük yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

ERZURUM’DA EĞİTİME UZUN VADELİ YATIRIM

Vuslat Derneği, insani yardım faaliyetlerinin yanında eğitim alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Erzurum’da hayata geçirilen Nizamiye Külliyesi, derneğin uzun vadeli eğitim projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Külliye bünyesindeki Nizamiye Medresesi İslami İlimler Akademisi’nde öğrencilerin ilmî ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanırken, hazırlıkları sürdürülen yeni projeyle eğitimin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Dernek, öğrencilerin İslami ilimler alanındaki eğitimlerini çağın ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilerle desteklemek amacıyla Mesleki Gelişim Merkezleri kurmaya hazırlanıyor.

Teknoloji, tarım, medya ve spor alanlarında faaliyet göstermesi planlanan merkezlerle gençlerin yalnızca teorik bilgi edinmeleri değil, öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmeleri de hedefleniyor.

GENÇLER TEKNOLOJİDEN TARIMA DÖRT ALANDA YETİŞECEK

Nizamiye Külliyesi bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Merkezi’nde yazılım, kodlama, web geliştirme, yapay zekâ, veri analizi ve robotik gibi alanlarda eğitimler verilmesi öngörülüyor. Böylece öğrencilerin dijital teknolojileri kullanabilen ve kendi projelerini geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

Sürdürülebilir Gıda ve Tarım Merkezi’nde ise seracılık, topraksız tarım, bitki yetiştiriciliği ve gıda üretimi alanlarında uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Öğrencilerin üretim süreçlerinin yanı sıra paketleme, pazarlama ve girişimcilik konularında da deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Yeni Nesil İçerik ve Medya Merkezi’nde video ve fotoğrafçılık, grafik tasarım, belgesel, podcast, sosyal medya yönetimi ve yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi alanlara odaklanılacak.

Külliye bünyesinde oluşturulacak Spor Kulübü’nde ise basketbol, voleybol, masa tenisi, geleneksel okçuluk, güreş ve savunma sporları gibi branşlarla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimleri desteklenecek.

HEDEF: İLİMLE YETİŞEN, ÜRETEN VE TOPLUMA KATKI SAĞLAYAN GENÇLİK

Mesleki Gelişim Merkezleri’nin öğrencilerin akademik eğitimlerini aksatmayacak esnek bir modelle faaliyet göstermesi planlanıyor. Eğitimlerin atölye çalışmaları, uygulamalı projeler, sertifika programları ve staj imkânlarıyla desteklenmesi hedefleniyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında üniversiteler, kamu kurumları, teknoparklar ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirilmesi de gündemde.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Nizamiye Külliyesi’ndeki eğitim yatırımlarının temel amacını şu sözlerle anlattı:

“Gençlerimizin İslami ilimler alanında güçlü bir eğitim almalarını önemsiyoruz. Bununla birlikte onların yaşadıkları dünyayı tanımalarını, yeteneklerini keşfetmelerini ve öğrendiklerini hayatın içerisinde kullanabilmelerini de arzu ediyoruz. Gayemiz, ilmî ve manevi değerlerle yetişen, mesleki beceriler kazanan, üreten ve topluma fayda sağlayan gençlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.”

BAĞIŞÇILAR İÇİN TAKİP VE DENETİM SİSTEMİ

Vuslat Derneği, yardım faaliyetlerinin yanı sıra bağışların değerlendirilmesi ve mali süreçlerin denetlenmesine ilişkin uygulamalarını da kamuoyuyla paylaşıyor.

Türkiye’deki dernekler mevzuatı kapsamında kamu denetimine tabi olan kuruluş, mali faaliyetlerinin bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da incelendiğini belirtiyor. Derneğin açıklamasına göre kurumsal internet sitesinde tüzük, gelir-gider tabloları ve bağımsız denetim raporlarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Bağışçıların destekledikleri projeleri takip edebilmeleri için dijital uygulamalardan da yararlanılıyor. Dernek, internet sitesi üzerinden geçmiş bağış işlemlerinin görüntülenebildiğini, bazı yardım projelerinin saha fotoğrafları ve videolarla belgelendiğini ifade ediyor.

“Su Yolculuğu” adı verilen projede ise bağışçılara özel takip kodları sunuluyor. Bu kodlar aracılığıyla destek verilen su kuyularının yapım süreçlerinin izlenebilmesi amaçlanıyor.

Dernek yönetimi, mali faaliyetlerin denetlenmesi ve bağış süreçlerinin takip edilebilir olmasının hayırseverlerle kurulan güven ilişkisinin önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

İNSANİ YARDIMDAN KALICI EĞİTİM PROJELERİNE

Vuslat Derneği’nin faaliyetleri, acil insani ihtiyaçların karşılanması ile uzun vadeli sosyal ve eğitim yatırımlarını bir araya getiriyor. Gazze’de temel yaşam ihtiyaçlarına erişimde güçlük yaşayan ailelere destek olmayı amaçlayan dernek, Afrika ve Asya’da temiz su ve gıda projelerine ağırlık verirken Türkiye’de de öğrenci bursları, hafızlık eğitimi ve mesleki gelişim alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Erzurum’daki Nizamiye Külliyesi bünyesinde kurulması planlanan yeni merkezlerin de hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, yardım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için hayırseverlerin desteğinin büyük önem taşıdığını belirterek toplumun bütün kesimlerini dayanışmaya davet ediyor.

Dernek, önümüzdeki dönemde de hem kriz bölgelerindeki acil insani ihtiyaçlara cevap vermeyi hem de eğitim projeleriyle gençlerin geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyor.