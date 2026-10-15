Ünlü oyuncu İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti: Zeytin hasadına başladı

Yardımdan eğitime uzanan iyilik köprüsü: Vuslat Derneği

Dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Vuslat Derneği, insani yardım faaliyetlerini kalıcı eğitim projeleriyle buluşturuyor. Gazze başta olmak üzere Afrika ve Asya’da gıda, temiz su, barınma ve yetim destekleriyle binlerce insanın hayatına dokunmayı amaçlayan dernek, Erzurum’daki Nizamiye Külliyesi ile gençlerin geleceğine de yatırım yapıyor. 2002 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Vuslat Derneği, bir yandan kriz bölgelerindeki yaraları sararken diğer yandan ilmî, manevi ve mesleki eğitimlerle donatılmış, üreten ve topluma değer katan nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.