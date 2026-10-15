Ünlü oyuncu İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti: Zeytin hasadına başladı
İstanbul’u geride bırakıp köy yaşamını tercih eden ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, bu kez zeytin hasadıyla gündeme geldi. Ayvalık’taki bahçesinde ağaca çıkarak zeytinlerini tek tek toplayan ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi çekti.
“Yahşi Cazibe”, “Kırmızı Oda” ve “Kral Kaybederse” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul’daki şehir hayatını geride bırakarak köy yaşamını seçti. 2023 yılında Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü’ne yerleşen 43 yaşındaki oyuncunun doğayla iç içe yaşamı dikkat çekiyor.
Doğayla iç içe bir yaşam süren Aslıhan Gürbüz, köy hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin hasadıyla gündeme geldi.
Zeytinlerini kendi elleriyle topladı
Bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvayan Aslıhan Gürbüz, ağaca çıkarak dallardaki zeytinleri tek tek topladı.
Hasat sırasında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, bu yıl elde ettiği mahsulden memnun kaldığını da dile getirdi.
Gürbüz, paylaşımına “Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü” notunu ekledi.