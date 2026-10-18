Bolu'da yarın okullar tatil mi? 19 Ekim için valilik kararı var mı?
Bolu'da yarın okullar tatil mi? Yedigöller Milli Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin üç saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Bolu Valiliği tarafından 19 Ekim Pazartesi günü için yeni bir okul tatili kararı açıklanmadı.
Bolu'da 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Bolu'da yarın okullar tatil mi sorusu, Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı aksatmasının ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Bolu Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.
Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte milli park yolunda buzlanma meydana geldi.
Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından jandarma ekipleri, Yedigöller Milli Parkı yolunun Yeniköy mevkisinde güvenlik önlemi aldı.
Buzlanma nedeniyle tatilcilerin geçişine izin verilmezken yol, kar küreme çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Ancak güvenlik tedbirleri kapsamında yalnızca kış lastiği bulunan araçların milli park yolunda ilerlemesine izin verildi.
Yedigöller'e gidemeyen ziyaretçiler yol kenarında karla vakit geçirdi
Yolun kapatılması nedeniyle milli parka ulaşamayan ziyaretçiler, araçlarını yol kenarına çekerek kar yağışının etkili olduğu bölgede vakit geçirdi.
Sakarya'dan ailesi ve arkadaşlarıyla Yedigöller'e gelen Mustafa Çevik de yolun kapalı olması nedeniyle milli parka ulaşamadı.
Çevik, kış lastiklerini henüz değiştirmediklerini belirterek, "Yedigöller'e gidemedik ama kar görebildik" dedi.
Ziyaretçiler, yolun açılmasını bekledikleri sırada fotoğraf çekerek ve kartopu oynayarak vakit geçirdi.
Bolu Valiliği okulların tatil edildiğini açıkladı mı?
Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu ve çevresinde yaşanan kar yağışı ile buzlanmanın ardından 19 Ekim Pazartesi günü için eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.
Yedigöller yolundaki ulaşım kısıtlaması, kent genelindeki okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor. Okullara ilişkin yeni bir karar alınması durumunda resmi açıklama Bolu Valiliği tarafından yapılacak.