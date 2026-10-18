Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi son durum

Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından öğrenciler ile velilerin gündeminde yer aldı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Kocaeli Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir tatil kararı bulunmuyor.





Kent genelinde sağanak nedeniyle su baskınları, mahsur kalma olayları ve ulaşım sorunları yaşandı. AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz masası, ilgili kurumların müdahale çalışmalarını koordine etti.