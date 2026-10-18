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Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi son durum

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi son durum

20:05, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ekim Pazartesi son durum

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından AFAD bünyesinde oluşturulan kriz masası koordinasyon çalışmalarını tamamlarken belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ediyor. 19 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir karar bulunmuyor.

Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından öğrenciler ile velilerin gündeminde yer aldı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Kocaeli Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir tatil kararı bulunmuyor.


Kent genelinde sağanak nedeniyle su baskınları, mahsur kalma olayları ve ulaşım sorunları yaşandı. AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz masası, ilgili kurumların müdahale çalışmalarını koordine etti.

Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?Kocaeli'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentte etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarının ardından öğrenciler ile velilerin gündeminde yer aldı. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Kocaeli Valiliği tarafından eğitime ara verilmesine ilişkin yeni bir tatil kararı bulunmuyor.Kent genelinde sağanak nedeniyle su baskınları, mahsur kalma olayları ve ulaşım sorunları yaşandı. AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz masası, ilgili kurumların müdahale çalışmalarını koordine etti.

Kocaeli'de AFAD kriz masası görevini tamamladı

Kocaeli'yi etkileyen sağanak boyunca AFAD İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren kriz masası, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin yönlendirilmesini sağladı.


Su baskınları, kurtarma çalışmaları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklara yönelik müdahaleler ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldü.

Sağanak sonrasında AFAD kriz masasının koordinasyon görevi tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise yağıştan etkilenen bölgelerdeki temizlik ve toparlanma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kocaeli'de AFAD kriz masası görevini tamamladıKocaeli'yi etkileyen sağanak boyunca AFAD İl Müdürlüğünde faaliyet gösteren kriz masası, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda ekiplerin yönlendirilmesini sağladı.Su baskınları, kurtarma çalışmaları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklara yönelik müdahaleler ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldü.Sağanak sonrasında AFAD kriz masasının koordinasyon görevi tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise yağıştan etkilenen bölgelerdeki temizlik ve toparlanma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Sağanakla mücadelede 3 bin 16 personel görev yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış boyunca yürütülen müdahale çalışmalarına geniş kapsamlı personel ve araç desteği sağladı.

Müdahale sürecine ilişkin açıklanan veriler şöyle:

- 3 bin 16 personel sahada görev yaptı.

- 954 araç ve iş makinesi müdahale çalışmalarında kullanıldı.

- 2 binden fazla yağmur suyu talebi İSU'ya ulaştı.

- Yaklaşık 1000 olay ve ihbar kaydı itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye, İSU, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi birimlerine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde görev aldı.

Sağanakla mücadelede 3 bin 16 personel görev yaptıKocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış boyunca yürütülen müdahale çalışmalarına geniş kapsamlı personel ve araç desteği sağladı.Müdahale sürecine ilişkin açıklanan veriler şöyle:- 3 bin 16 personel sahada görev yaptı.- 954 araç ve iş makinesi müdahale çalışmalarında kullanıldı.- 2 binden fazla yağmur suyu talebi İSU'ya ulaştı.- Yaklaşık 1000 olay ve ihbar kaydı itfaiye ekiplerine bildirildi.İtfaiye, İSU, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi birimlerine bağlı ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde görev aldı.

Kocaeli'de temizlik ve toparlanma çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış süresince su tahliyesi, yol güvenliği ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler yürüttü.

AFAD kriz masasının koordinasyon görevini tamamlamasının ardından belediyenin ilgili birimleri, sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve toparlanma çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli'de temizlik ve toparlanma çalışmaları sürüyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış süresince su tahliyesi, yol güvenliği ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyetler yürüttü.AFAD kriz masasının koordinasyon görevini tamamlamasının ardından belediyenin ilgili birimleri, sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve toparlanma çalışmalarına devam ediyor.

Kocaeli Valiliğinden 19 Ekim için tatil kararı var mı?

Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilmesine yönelik yeni bir resmi karar bulunmuyor.

Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ilişkin olası yeni kararları Kocaeli Valiliğinin resmi açıklamalarından takip edebilecek.

Kocaeli Valiliğinden 19 Ekim için tatil kararı var mı?Kocaeli'de 19 Ekim Pazartesi günü okulların tatil edilmesine yönelik yeni bir resmi karar bulunmuyor.Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ilişkin olası yeni kararları Kocaeli Valiliğinin resmi açıklamalarından takip edebilecek.
Başlıklar :kocaelikocaeli valiliğisağanak yağışokul tatili
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