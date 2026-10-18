Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü: 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü: 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

19:55, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü: 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Düzce'de yarın okullar tatil mi? Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürürken Akçakoca'da kuvvetli rüzgâr nedeniyle dalgaların boyu 4 metreye yaklaştı. 19 Ekim Pazartesi günü için Düzce Valiliğinden okul tatiline ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

Düzce'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?

Düzce'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ve kıyı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgârın ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Düzce Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.


Kentte dört gündür etkisini gösteren soğuk hava, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.


Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda kış manzaraları oluşurken Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgâr görüldü.

Düzce'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?Düzce'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ve kıyı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgârın ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Düzce Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.Kentte dört gündür etkisini gösteren soğuk hava, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda kış manzaraları oluşurken Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgâr görüldü.

Düzce'de kar yağışı hangi bölgelerde etkili oldu?

Düzce'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi.

Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar yağışının ardından kış manzaraları ortaya çıktı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler:

- Gölyaka: Kardüz Yaylası

- Kaynaşlı: Sinekli Yaylası

Kar yağışına ilişkin bilgiler, kentin yüksek kesimlerindeki yaylaları kapsıyor. İl merkezi ve diğer yerleşim alanlarında kar yağışının etkisine ilişkin ayrıca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Düzce'de kar yağışı hangi bölgelerde etkili oldu?Düzce'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi.Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar yağışının ardından kış manzaraları ortaya çıktı.Kar yağışının etkili olduğu bölgeler:- Gölyaka: Kardüz Yaylası- Kaynaşlı: Sinekli YaylasıKar yağışına ilişkin bilgiler, kentin yüksek kesimlerindeki yaylaları kapsıyor. İl merkezi ve diğer yerleşim alanlarında kar yağışının etkisine ilişkin ayrıca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Akçakoca'da dalgaların boyu 4 metreye yaklaştı

Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu.

Boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Akçakoca'da dalgaların boyu 4 metreye yaklaştıDüzce'nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu.Boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Düzce Valiliğinden okul tatili açıklaması geldi mi?

Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve Akçakoca'daki kuvvetli rüzgârın ardından 19 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir valilik kararı açıklanmadı.


Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olası yeni kararlar Düzce Valiliğinin resmi duyurularından takip edilebilecek.

Düzce Valiliğinden okul tatili açıklaması geldi mi?Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve Akçakoca'daki kuvvetli rüzgârın ardından 19 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir valilik kararı açıklanmadı.Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olası yeni kararlar Düzce Valiliğinin resmi duyurularından takip edilebilecek.
Başlıklar :düzceokul tatilikar yağışıdüzce valiliğisağanak
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026