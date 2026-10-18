Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü: 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Düzce'de yarın okullar tatil mi? Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürürken Akçakoca'da kuvvetli rüzgâr nedeniyle dalgaların boyu 4 metreye yaklaştı. 19 Ekim Pazartesi günü için Düzce Valiliğinden okul tatiline ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
Düzce'de 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Düzce'de yarın okullar tatil mi sorusu, kentin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı ve kıyı bölgelerinde etkili olan kuvvetli rüzgârın ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Düzce Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.
Kentte dört gündür etkisini gösteren soğuk hava, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının etkili olduğu yaylalarda kış manzaraları oluşurken Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgâr görüldü.
Düzce'de kar yağışı hangi bölgelerde etkili oldu?
Düzce'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı meydana geldi.
Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesindeki Sinekli Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kar yağışının ardından kış manzaraları ortaya çıktı.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeler:
- Gölyaka: Kardüz Yaylası
- Kaynaşlı: Sinekli Yaylası
Kar yağışına ilişkin bilgiler, kentin yüksek kesimlerindeki yaylaları kapsıyor. İl merkezi ve diğer yerleşim alanlarında kar yağışının etkisine ilişkin ayrıca doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Akçakoca'da dalgaların boyu 4 metreye yaklaştı
Düzce'nin Karadeniz kıyısındaki Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle denizde yüksek dalgalar oluştu.
Boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce Valiliğinden okul tatili açıklaması geldi mi?
Düzce'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve Akçakoca'daki kuvvetli rüzgârın ardından 19 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir valilik kararı açıklanmadı.
Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olası yeni kararlar Düzce Valiliğinin resmi duyurularından takip edilebilecek.