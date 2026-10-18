Real Madrid Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Real Madrid Sevilla maçı için geri sayım başladı. 18 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta ve Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? sorusu ise futbolseverlerin gündeminde. Milli futbolcunun muhtemel kadroda yer alması ve teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları dikkat çekerken, karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve Arda Güler'in son durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Real Madrid Sevilla maçı, İspanya La Liga'nın 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın saati ve yayın bilgileri belli olurken milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Real Madrid Sevilla maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'e ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.
Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Real Madrid, taraftarı önünde Sevilla karşısında üç puan arayacak. Deplasman ekibi Sevilla ise Madrid'den puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Real Madrid Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?
Real Madrid ile Sevilla, La Liga'nın 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Karşılaşmanın detayları şöyle:
- Maç: Real Madrid - Sevilla
- Tarih: 18 Ekim 2026 Pazar
- Saat: 22.00 (TSİ)
- Stat: Santiago Bernabeu
- Lig: İspanya La Liga, 9. hafta
- Canlı yayın: S Sport ve S Sport Plus
Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid Sevilla maçı, Türkiye'de S Sport ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı dijital platform üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise S Sport Plus aracılığıyla mücadeleyi izleyebilecek.
Arda Güler Sevilla maçında ilk 11'de oynayacak mı?
Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında sonradan oyuna girerek takımının geri dönüşüne katkı sağlayan genç oyuncunun, Sevilla karşısında orta sahada görevlendirilmesi gündemde.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Arda Güler'i başlangıç kadrosunda değerlendirebileceği belirtilirken, resmi ilk 11 henüz açıklanmadı.
Real Madrid'in Sevilla maçı muhtemel 11'i
İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid'in Sevilla karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şu isimlerden oluşuyor:
Courtois, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Carreras, Valverde, Arda Güler, Endrick, Bellingham, Diomande ve Mbappé.
Bu kadro tahmini doğrultusunda Arda Güler'in maçın başlangıcından itibaren görev alması öngörülüyor. Ancak kesin kadro, karşılaşma öncesinde yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
Mourinho, Arda Güler hakkında ne söyledi?
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sevilla maçı öncesinde 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in orta sahadaki rolüne ilişkin soruları yanıtladı.
Portekizli teknik adam, genç oyuncunun çalışmalarına gereken değerin verilmesi gerektiğini belirterek olumlu gelişmelerin yalnızca şansa bağlanmasına karşı çıktı.
Arda Güler'in yeteneklerine dikkat çeken Mourinho, milli futbolcunun henüz gelişimini tamamlamadığını ve farklı pozisyonlarda görev alabilecek özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Mourinho, Arda Güler'in performansından memnun olduğunu da ifade etti.