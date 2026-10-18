Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ekim için valilik açıklaması bekleniyor
Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından farklı noktalarda heyelan meydana gelirken yollar kapandı, elektrik hatları zarar gördü. 19 Ekim Pazartesi günü için Zonguldak Valiliğinden yeni bir tatil kararı açıklanmadı.
Zonguldak'ta 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusu, kent genelinde sağanak yağışın yol açtığı heyelan ve ulaşım sorunlarının ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Zonguldak Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.
Kentte kuvvetli yağış ve rüzgâr nedeniyle bazı yollarda toprak kaymaları yaşanırken elektrik hatlarında hasar oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile belediye ekipleri, etkilenen bölgelerde müdahale çalışmaları yürüttü.
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yollar kapandı
Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde sağanağın ardından yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları sürüklendi. Heyelan sırasında elektrik tellerinin zarar görmesiyle bir evin elektriği kesildi.
Toprak kayması nedeniyle aynı evin ulaşım yolu da kapandı.
Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sokak'ta ise selin ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu iki araç ile içerisinde iki köpeğin bulunduğu kulübe istinat duvarının altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda iki köpeğin öldüğü öğrenildi.
Karadeniz Ereğli'de köprü zarar gördü
Kuvvetli rüzgâr ve yağış, Karadeniz Ereğli-Kandilli kara yolunun Köseağzı mevkisindeki köprüde hasara neden oldu.
Güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılan yol, Kandilli Belediyesi ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Karadeniz Ereğli Belediyesi ise ilçede yağışın etkilerini gidermek amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Çalışmalarda kullanılan personel ve araç sayıları şöyle:
- 250 personel
- 10 iş makinesi
- 4 vidanjör
- 4 kamyon
- 20 hizmet aracı
Fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki bazı ağaçlar devrildi. Ekipler, heyelan sonucu yollara sürüklenen toprak ve taş parçalarını iş makineleriyle kaldırdı.
Zonguldak Valiliği okullar için karar açıkladı mı?
Zonguldak'ta sağanak yağışın neden olduğu olumsuzlukların ardından 19 Ekim Pazartesi günü için eğitime ara verileceğine yönelik yeni bir resmi karar bulunmuyor.
Okul tatiline ilişkin olası bir kararın Zonguldak Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.