Oktay Kaynarca Milyoner'den ayrıldı mı, neden yok ve yerine kim geldi? Yeni sunucu Cem Öğretir kimdir?

Oktay Kaynarca neden yok sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda yaşanan sunucu değişikliğinin ardından gündeme geldi. 2024 yılından bu yana yarışmayı sunan Kaynarca'nın yerine Cem Öğretir geçerken, ayrılık kararının arkasında yeni bir dizi projesinin olduğu öne sürüldü.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 2026 sezonunda sunucu değişikliğine gidildi. Oktay Kaynarca neden yok sorusunun yanıtı, yeni sunucunun açıklanmasıyla netleşti. 2024 yılında Kenan İmirzalıoğlu'ndan görevi devralan Kaynarca'nın yerine ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir getirildi.

Yarışmadaki değişiklik yalnızca sunucu koltuğuyla sınırlı kalmadı. Programın büyük ödülü de 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Oktay Kaynarca Milyoner'den neden ayrıldı?

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yarışmadan ayrılma kararının yeni televizyon projesiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Basına yansıyan haberlerde, Kaynarca'nın oyuncu Fahriye Evcen ile başrolünü paylaştığı Hamal dizisine daha fazla zaman ayırmak amacıyla sunuculuk görevinden ayrıldığı belirtildi.

Ancak ayrılığın gerekçesine ilişkin Kaynarca veya ATV tarafından ayrıntılı bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle oyuncunun yarışmadan ayrılma nedeni konusunda kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Oktay Kaynarca şimdi ne yapıyor?

Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuk görevini bırakan Oktay Kaynarca, oyunculuk çalışmalarını Hamal dizisiyle sürdürüyor. Kaynarca, yeni televizyon projesinde Fahriye Evcen ile başrolü paylaşıyor.

Oyuncunun yarışmadan ayrılmasının ardından gündeme gelen yeni projesinin, televizyon kariyerindeki bir sonraki dönemi oluşturması bekleniyor.

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim oldu?

ATV'nin bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. Uzun yıllardır ATV Ana Haber'i sunan Öğretir, yeni sezonda yarışmanın sunuculuk görevini devraldı.

2011 yılında Türkiye'de yayın hayatına başlayan yarışmayı bugüne kadar farklı isimler sundu. Programın sunuculuk görevini sırasıyla Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca üstlendi.

Cem Öğretir'in göreve gelmesiyle yarışmanın sunuculuk tarihinde yeni bir dönem başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 10 milyon TL oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda ödül sisteminde de değişikliğe gidildi. Daha önce 5 milyon TL olan en yüksek para ödülü iki katına çıkarılarak 10 milyon TL'ye yükseltildi.

Yarışmanın yeni dönemindeki değişiklikler şöyle:

Yeni sunucu: Cem Öğretir

Önceki sunucu: Oktay Kaynarca

Önceki büyük ödül: 5 milyon TL

Yeni büyük ödül: 10 milyon TL

Yarışma formatı: Soru sayısı ve baraj noktalarında değişikliğe gidildi.

Yeni sunucusu ve güncellenen ödül sistemiyle Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Özgün

Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim? Büyük ödül ne kadar oldu? Yeni sezon için geri sayım