Fed'in faiz beklentisi altın ve gümüşü vurdu: Yüzde 6,3'lük kayıp!

ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini güçlendirmesi, küresel emtia piyasalarında satış baskısını artırdı. Bu hafta altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere değerli ve baz metallerde düşüş görülürken enerji ve tarım ürünlerinde farklı yönlerde fiyat hareketleri yaşandı.





Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler korunmasına rağmen sonraki toplantılarda daha sıkı bir para politikası izlenebileceği öngörüsü, emtia talebine ilişkin endişeleri artırdı. Küresel ekonomik büyümeye yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.