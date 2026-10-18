Fed'in faiz beklentisi altın ve gümüşü vurdu: Yüzde 6,3'lük kayıp!
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere küresel emtia piyasalarında yönü belirledi. Yüksek enflasyon ve küresel büyüme endişelerinin etkisiyle altın haftayı yüzde 0,7, gümüş ise yüzde 6,3 düşüşle tamamlarken gümüşün ons fiyatı son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Platin, paladyum, bakır ve alüminyum fiyatlarında da kayıplar yaşanırken Orta Doğu'daki gelişmeler Brent petrolü yüzde 4,75 yükseltti. Peki, altın ve gümüş neden düştü, Fed beklentileri piyasaları nasıl etkiledi? İşte değerli metallerden petrol ve tarım ürünlerine kadar emtia piyasalarında haftanın öne çıkan gelişmeleri ve fiyat değişimleri.
Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle haftayı düşüşle tamamladı. Gümüş yüzde 6,3 değer kaybederken altın yüzde 0,7 geriledi, Brent petrol ise yüzde 4,75 yükseldi.
ABD'de yüksek enflasyonun Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisini güçlendirmesi, küresel emtia piyasalarında satış baskısını artırdı. Bu hafta altın ve gümüş fiyatları başta olmak üzere değerli ve baz metallerde düşüş görülürken enerji ve tarım ürünlerinde farklı yönlerde fiyat hareketleri yaşandı.
Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler korunmasına rağmen sonraki toplantılarda daha sıkı bir para politikası izlenebileceği öngörüsü, emtia talebine ilişkin endişeleri artırdı. Küresel ekonomik büyümeye yönelik belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.
Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş: Gümüş 3 ayın en düşük seviyesinde
Değerli metaller, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve küresel talep endişeleri nedeniyle haftayı kayıpla tamamladı. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerilemeye rağmen altın fiyatlarında düşüş yaşandı.
Bu hafta değerli metallerin ons bazındaki fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:
Gümüş: Yüzde 6,3 düştü.
Platin: Yüzde 3,4 geriledi.
Paladyum: Yüzde 3,2 değer kaybetti.
Altın: Yüzde 0,7 azaldı.
Gümüşün ons fiyatı 55,4 dolara, platinin ons fiyatı ise 1.598,20 dolara kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyelerini gördü. Paladyumun ons fiyatı da 1.092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.
Platin ve paladyum fiyatlarındaki düşüşte geleneksel otomobillere yönelik talebin azalacağı beklentisi etkili oldu. Çin'de mücevher talebinin zayıflayacağına ilişkin öngörüler de platin fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Bakır, alüminyum ve nikel fiyatları geriledi
Baz metallerde de haftalık kayıplar öne çıktı. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin yanı sıra bazı metallerde arz kaynaklı risklerin azalması, fiyatların gerilemesine neden oldu.
Tezgâh üstü piyasalarda haftalık fiyat değişimleri şu şekilde gerçekleşti:
Alüminyum: Yüzde 2,3 düşüş
Çinko: Yüzde 2,3 düşüş
Nikel: Yüzde 2,2 düşüş
Bakır: Yüzde 2,1 düşüş
Kurşun: Yüzde 0,2 düşüş
Bakır fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve arz risklerinin hafiflemesiyle geriledi. Şili'deki Escondida bakır madeninde çalışanlarla varılan ön anlaşmanın olası bir grevi önlemesi bekleniyor.
Endonezya'da alüminyum üretiminin artması, bu metalde arz endişelerini azaltarak fiyatları aşağı çekti. Nikel fiyatlarında ise küresel paslanmaz çelik sektöründeki talep düşüşü belirleyici oldu.
Brent petrol yüzde 4,75 yükseldi, doğal gaz geriledi
Enerji piyasalarında değerli ve baz metallerden farklı bir görünüm ortaya çıktı. Orta Doğu'da devam eden çatışmaların petrol arzına ilişkin endişeleri canlı tutması, Brent petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 4,75 artışla tamamladı.
Doğal gaz fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. New York borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı, haftalık bazda yüzde 3,2 geriledi.
ABD'de hava sıcaklıklarının ılıman seyredeceği beklentisi ve doğal gaz stoklarının yüksek seviyelerde bulunması, fiyatları aşağı yönlü etkiledi.
Tarım emtialarında farklı yönlerde fiyat hareketleri görüldü
Tarım ürünlerinde arz, hasat ve iklim koşullarına ilişkin gelişmeler fiyatların yönünü belirledi. Chicago Ticaret Borsasında buğday, mısır ve soya fasulyesi gerilerken pirinç fiyatları yükseldi.
Haftalık fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:
Soya fasulyesi: Yüzde 2,4 düşüş
Buğday: Yüzde 1,7 düşüş
Mısır: Yüzde 1,2 düşüş
Pirinç: Yüzde 2,2 artış
Rusya'nın buğday arzındaki artış fiyatları aşağı çekerken ABD'de mısır hasadının artması da mısır fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
ABD'de soya fasulyesi hasadının hızlanması ve stokların yüksek seviyelerde seyretmesi, soya fasulyesi fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.
Pirinçte ise farklı bir tablo oluştu. Hindistan rupisinin dolar karşısında güçlenmesi ve iklimsel faktörlerin pirinç arzını azaltması, fiyatların yükselmesine neden oldu.
Kahve ve şeker fiyatları yükseldi
ABD'deki Intercontinental Exchange piyasasında kahve ve şeker fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Libre bazında kahve yüzde 6,5, şeker yüzde 3 değer kazanırken pamuk fiyatları yüzde 0,7 geriledi.
Kahve ve şekerdeki yükselişte, El Niño hava olayının Brezilya'daki üretimi olumsuz etkileyebileceğine yönelik beklentiler belirleyici oldu.
Kakaonun ton başına fiyatı da haftalık bazda yüzde 0,4 arttı. Avrupa ve Asya'da kakao öğütme miktarlarının yükselmesi, kakao talebindeki artışa işaret etti.
Böylece emtia piyasalarında hafta, değerli ve baz metallerde düşüşün, Brent petrol ile bazı tarım ürünlerinde ise yükselişin öne çıktığı bir görünümle tamamlandı.