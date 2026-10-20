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Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? İşte Ekim 2026 TCMB faiz beklentisi

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? İşte Ekim 2026 TCMB faiz beklentisi

00:03, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? İşte Ekim 2026 TCMB faiz beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı için gözler 22 Ekim 2026 Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın, yatırımcıların ve piyasaların yakından takip ettiği ekim ayı faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Eylül ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankasının bu kez nasıl bir adım atacağı merak edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistin tamamı faiz indirimi öngördü. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB ekim ayında faiz indirecek mi, politika faizi yüzde kaç olacak? İşte ekonomistlerin faiz tahminleri, yabancı bankaların beklentileri ve 22 Ekim TCMB toplantısı öncesinde öne çıkan son değerlendirmeler.

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Eylül ayında yüzde 37'de sabit tutulan politika faizine ilişkin beklentilerde indirim öne çıkarken, ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşları tahminlerini paylaştı.

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Eylül ayında yüzde 37'de sabit tutulan politika faizine ilişkin beklentilerde indirim öne çıkarken, ekonomistler ve uluslararası finans kuruluşları tahminlerini paylaştı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak. Piyasaların takip ettiği toplantı öncesinde ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinde indirim bekliyor.


TCMB, eylül ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekim toplantısında ise faiz oranının değiştirilip değiştirilmeyeceği ve karar metninde enflasyon görünümüne ilişkin verilecek mesajlar takip edilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14.00'te açıklanacak. Piyasaların takip ettiği toplantı öncesinde ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinde indirim bekliyor.TCMB, eylül ayındaki son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ekim toplantısında ise faiz oranının değiştirilip değiştirilmeyeceği ve karar metninde enflasyon görünümüne ilişkin verilecek mesajlar takip edilecek.

Merkez Bankası ekim ayı faiz beklentisi ne kadar?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketinde, ekonomistlerin ekim ayına ilişkin faiz tahminleri netleşti. Ankete katılan 20 ekonomistin tamamı politika faizinde indirim öngörürken, tahminlerin medyanı faizin yüzde 36 seviyesine çekileceğine işaret etti.


Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:

- 19 ekonomist: 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

- 1 ekonomist: 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

- Ekim ayı medyan beklentisi: Politika faizinin yüzde 36'ya gerilemesi.

- Yıl sonu medyan beklentisi: Politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olması.

Ekonomistlerin tahminleri, TCMB'nin ekim toplantısında yüzde 37 olan politika faizini düşürebileceğine işaret ediyor. Ancak nihai karar, 22 Ekim'deki PPK toplantısının ardından belli olacak.

Merkez Bankası ekim ayı faiz beklentisi ne kadar?AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketinde, ekonomistlerin ekim ayına ilişkin faiz tahminleri netleşti. Ankete katılan 20 ekonomistin tamamı politika faizinde indirim öngörürken, tahminlerin medyanı faizin yüzde 36 seviyesine çekileceğine işaret etti.Ankette öne çıkan sonuçlar şöyle:- 19 ekonomist: 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.- 1 ekonomist: 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.- Ekim ayı medyan beklentisi: Politika faizinin yüzde 36'ya gerilemesi.- Yıl sonu medyan beklentisi: Politika faizinin yüzde 35 seviyesinde olması.Ekonomistlerin tahminleri, TCMB'nin ekim toplantısında yüzde 37 olan politika faizini düşürebileceğine işaret ediyor. Ancak nihai karar, 22 Ekim'deki PPK toplantısının ardından belli olacak.

Yabancı bankalar TCMB'nin faiz kararından ne bekliyor?

Uluslararası finans kuruluşlarının ekim ayı faiz kararına yönelik değerlendirmelerinde de farklı senaryolar öne çıkıyor.


Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesini bekliyor.


JPMorgan'ın tahminine göre ekim ayında gerçekleşebilecek 100 baz puanlık indirimi, aralık ayında aynı büyüklükte bir indirim daha izleyebilir. Bu senaryoda politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Yabancı bankalar TCMB'nin faiz kararından ne bekliyor?Uluslararası finans kuruluşlarının ekim ayı faiz kararına yönelik değerlendirmelerinde de farklı senaryolar öne çıkıyor.Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesini bekliyor.JPMorgan'ın tahminine göre ekim ayında gerçekleşebilecek 100 baz puanlık indirimi, aralık ayında aynı büyüklükte bir indirim daha izleyebilir. Bu senaryoda politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Goldman Sachs faizlerin sabit tutulmasını bekliyor

Goldman Sachs ise diğer finans kuruluşlarından farklı olarak TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini değerlendiriyor.


Kurumun bu tahmininde rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrara yönelik riskler öne çıkıyor. Böylece uluslararası kuruluşların beklentileri, ekim ayında faiz indirimi veya mevcut oranın korunması olmak üzere iki farklı senaryoda ayrışıyor.

Goldman Sachs faizlerin sabit tutulmasını bekliyorGoldman Sachs ise diğer finans kuruluşlarından farklı olarak TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini değerlendiriyor.Kurumun bu tahmininde rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrara yönelik riskler öne çıkıyor. Böylece uluslararası kuruluşların beklentileri, ekim ayında faiz indirimi veya mevcut oranın korunması olmak üzere iki farklı senaryoda ayrışıyor.

Merkez Bankası eylül ayında faizi yüzde 37'de tutmuştu

TCMB, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakmıştı.


Kurul, diğer politika faizlerinde de değişikliğe gitmemişti. Eylül ayında açıklanan faiz oranları şöyleydi:

- Politika faizi: Yüzde 37

- Gecelik borç verme faiz oranı: Yüzde 40

- Gecelik borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5

Bu kararla birlikte TCMB, eylül ayında mevcut faiz seviyelerini korumuştu.

Merkez Bankası eylül ayında faizi yüzde 37'de tutmuştuTCMB, 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bırakmıştı.Kurul, diğer politika faizlerinde de değişikliğe gitmemişti. Eylül ayında açıklanan faiz oranları şöyleydi:- Politika faizi: Yüzde 37- Gecelik borç verme faiz oranı: Yüzde 40- Gecelik borçlanma faiz oranı: Yüzde 35,5Bu kararla birlikte TCMB, eylül ayında mevcut faiz seviyelerini korumuştu.

Faiz kararında enflasyon ve enerji fiyatları izlenecek

TCMB'nin ekim ayı faiz kararında enflasyon görünümü, iç talepteki gelişmeler ve enerji fiyatlarından kaynaklanabilecek riskler öne çıkıyor.


Faiz indirimi bekleyen finans kuruluşları enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya dikkat çekerken, daha temkinli yaklaşan kurumlar fiyat istikrarı ve finansal risklerin önemini vurguluyor.


Piyasalar, 22 Ekim'de saat 14.00'te açıklanacak faiz kararının yanı sıra Para Politikası Kurulunun enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerine de odaklanacak.

Faiz kararında enflasyon ve enerji fiyatları izlenecekTCMB'nin ekim ayı faiz kararında enflasyon görünümü, iç talepteki gelişmeler ve enerji fiyatlarından kaynaklanabilecek riskler öne çıkıyor.Faiz indirimi bekleyen finans kuruluşları enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya dikkat çekerken, daha temkinli yaklaşan kurumlar fiyat istikrarı ve finansal risklerin önemini vurguluyor.Piyasalar, 22 Ekim'de saat 14.00'te açıklanacak faiz kararının yanı sıra Para Politikası Kurulunun enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerine de odaklanacak.
Başlıklar :türkiye cumhuriyet merkez bankasıtcmbmerkez bankasıfaiz kararı
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