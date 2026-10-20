PSG Barcelona maçı bu akşam mı, saat kaçta, hangi kanalda? Paris Saint Germain (PGS) Barcelona maçı şifresiz kanalda mı? Canlı yayın bilgileri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG-Barcelona maçı için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisi Paris Saint-Germain ve Barcelona, turnuvanın 3. haftasında karşı karşıya geliyor. İlk iki maçını kazanarak 6'şar puana ulaşan iki takımın Paris'teki mücadelesi öncesinde futbolseverler, "PSG-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Barcelona'nın savunma hattındaki eksikleri de karşılaşma öncesinde dikkat çekiyor. Peki, PSG-Barcelona maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte 20 Ekim 2026 Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...
PSG-Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 20 Ekim Salı günü oynanacak. İki takımın da 6 puanla çıkacağı karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu.
PSG-Barcelona maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında futbolseverlerle buluşacak. Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), 20 Ekim 2026 Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
PSG-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta kapsamında oynanacak PSG-Barcelona karşılaşmasının programı şöyle:
- Maç: Paris Saint-Germain - Barcelona
- Tarih: 20 Ekim 2026 Salı
- Saat: 22.00 (TSİ)
- Stadyum: Parc des Princes, Paris
- Yayın kanalı: tabii Spor
- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi, 3. hafta
PSG ve Barcelona üçüncü haftaya 6 puanla giriyor
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki karşılaşmasını kazanan Paris Saint-Germain ve Barcelona, üçüncü hafta mücadelesine 6'şar puanla çıkacak.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, ikinci haftada İngiltere temsilcisi Manchester City'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti. Barcelona ise İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 yenerek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.
Barcelona'da PSG maçı öncesi iki eksik
Barcelona, Paris Saint-Germain deplasmanına savunma hattındaki sakatlık sorunlarıyla hazırlanıyor. Hansi Flick yönetimindeki İspanyol ekibinde Jules Kounde ve Eric Garcia'nın sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.
Ev sahibi Paris Saint-Germain'de ise teknik direktör Luis Enrique, Barcelona karşısında takımının hücum gücünden yararlanmayı hedefliyor.
İlk iki haftayı kayıpsız tamamlayan iki takım, 20 Ekim Salı günü saat 22.00'de Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya gelecek.