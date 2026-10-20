RESMİ GAZETE KARARLARI 20 EKİM 2026: Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları ve yeni düzenlemeler

İstanbul'daki kentsel dönüşüm desteğinde süre uzatıldı

İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.





11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı kararda belirtilen süre, 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.





Mardin, Denizli ve Hatay için acele kamulaştırma kararları

Resmî Gazete'de ulaşım, altyapı ve enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik kararlar da yayımlandı.

- Mardin: Güneybatı Çevre Yolu Projesi kapsamında Kızıltepe ve TOKİ bağlantı yollarını da içeren güzergâhtaki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. (11900)

- Denizli: Merkezefendi ilçesinin Eskihisar Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için bazı taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. (11901)

- Hatay: Samandağ Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Düzenleme, proje kapsamındaki sabit tesisler, ulaşım yolları ve enerji nakil hatları için ihtiyaç duyulan taşınmazları da kapsıyor. (11903)