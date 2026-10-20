RESMİ GAZETE KARARLARI 20 EKİM 2026: Resmi Gazete'de bugün neler var? Atama kararları ve yeni düzenlemeler
20 Ekim 2026 Resmî Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atamalarından acele kamulaştırma kararlarına, İstanbul'daki kentsel dönüşüm desteğine ilişkin süre uzatımından kamu yatırımlarına kadar birçok düzenleme yürürlüğe giren kararlar arasında yer aldı.
20 Ekim 2026 Resmî Gazete, 33406 sayısıyla yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları, kamu kurumlarına yönelik atamalar, yönetmelik değişiklikleri ve yargı kararlarının yer aldığı yeni sayıda, İstanbul'daki kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin süre uzatımı ile çeşitli illerdeki acele kamulaştırma kararları öne çıktı
Cumhurbaşkanı kararları Resmî Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı kararları kapsamında kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2027 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı belirlendi. Düzenleme, 11898 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda malvarlıkları dondurulan kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin listede de değişikliğe gidildi. Söz konusu düzenleme, 11899 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile duyuruldu.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına ilişkin 11904 ile 11911 arasında numaralandırılan sekiz Cumhurbaşkanı Kararı da Resmî Gazete'de yer aldı.
İstanbul'daki kentsel dönüşüm desteğinde süre uzatıldı
İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında yapım için yardım verilmesine ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.
11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Şubat 2024 tarihli ve 8189 sayılı kararda belirtilen süre, 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
Mardin, Denizli ve Hatay için acele kamulaştırma kararları
Resmî Gazete'de ulaşım, altyapı ve enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik kararlar da yayımlandı.
- Mardin: Güneybatı Çevre Yolu Projesi kapsamında Kızıltepe ve TOKİ bağlantı yollarını da içeren güzergâhtaki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. (11900)
- Denizli: Merkezefendi ilçesinin Eskihisar Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için bazı taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. (11901)
- Hatay: Samandağ Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Düzenleme, proje kapsamındaki sabit tesisler, ulaşım yolları ve enerji nakil hatları için ihtiyaç duyulan taşınmazları da kapsıyor. (11903)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı
Resmî Gazete'nin atama kararları bölümünde Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalara ilişkin düzenlemeler yer aldı.
2026/342 ile 2026/355 arasında numaralandırılan toplam 14 atama kararı yayımlandı.
Üniversitelerin eğitim yönetmeliklerinde değişiklik
Yürütme ve idare bölümünde iki üniversiteyi ilgilendiren yönetmelik değişikliklerine de yer verildi.
İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 15 Ekim 2026 tarihli, 14967 ve 14968 sayılı kararları da yayımlandı.
Anayasa Mahkemesinin dört kararı yayımlandı
Resmî Gazete'nin yargı bölümünde Anayasa Mahkemesinin (AYM) dört farklı başvuruya ilişkin kararı yer aldı.
5 Mayıs 2026 tarihli 2021/18349 ve 2021/29809 başvuru numaralı kararlar ile 18 Mayıs 2026 tarihli 2021/22274 ve 2023/33449 başvuru numaralı kararlar kamuoyuna duyuruldu.
Resmî Gazete'nin ilan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlara yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.