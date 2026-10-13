10 dakikalık performansıyla kadroya girdi: İşte haftanın 11'i
11:44, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:56, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 7. haftanın 11'ini belirledi. Trabzonspor üç oyuncuyla öne çıkarken Fenerbahçe’den iki, Galatasaray’dan ise bir futbolcu kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli iki oyuncunun da maça yedek kulübesinden dahil olması dikkat çekti. İşte haftanın 11’i...
Andre Onana (Trabzonspor) 8.4 puan
Chibuike Nwaiwu (Trabzonspor) 8.5 puan
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) 8 puan
Fidan Aliti (Alanyaspor) 8 puan
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) 8.1 puan
(Rizespor maçının 59. dakikasında oyuna girip 1 gol attı)
Dia Saba (Amedspor) 7.9 puan
Orhan Ovacıklı (Erzurumspor) 8.4 puan
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) 8.6 puan
Oğuz Aydın (Fenerbahçe) 8.1 puan
(Rizespor maçının 80. dakikasında oyuna girip 1 gol 1 asist kaydetti)
Alexandros Kyziridis (Çorum FK) 9.4 puan
Andre Henrique (Göztepe) 9 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Başlıklar :Süper LigFenerbahçeTrabzonsporGalatasaray