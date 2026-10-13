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Montella sonrası flaş iddia! O isme A Milli Takım kapısı yeniden açılabilir

Montella sonrası flaş iddia! O isme A Milli Takım kapısı yeniden açılabilir

12:16, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:18, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Montella sonrası flaş iddia! O isme A Milli Takım kapısı yeniden açılabilir

İtalyan teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ay-Yıldızlı ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1'deki müthiş performansıyla parlayan ve kriz dönemi sonrası kadro dışı kalan 26 yaşındaki için A Milli Takım'a dönüş kapısı açıldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer’in A Milli Takım’a geri dönme ihtimali gündeme geldi. 

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer’in A Milli Takım’a geri dönme ihtimali gündeme geldi.&nbsp;

Vincenzo Montella döneminde yaşanan ayrılığın ardından milli takım kadrosuna çağrılmayan 26 yaşındaki kaleci için yeni bir süreç başlayabileceği öne sürüldü.

Vincenzo Montella döneminde yaşanan ayrılığın ardından milli takım kadrosuna çağrılmayan 26 yaşındaki kaleci için yeni bir süreç başlayabileceği öne sürüldü.

BERKE ÖZER’İN MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

A Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı yönündeki gelişmelerin ardından Berke Özer’in yeniden Ay-Yıldızlı formayı giyebileceği iddia edildi.


BERKE ÖZER’İN MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞÜ GÜNDEMDEA Milli Takım’da teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı yönündeki gelişmelerin ardından Berke Özer’in yeniden Ay-Yıldızlı formayı giyebileceği iddia edildi.

2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile oynanan karşılaşmanın ardından kadroya alınmadığı gerekçesiyle milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen Berke, o tarihten bu yana A Milli Takım kadrosunda yer almadı.


2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile oynanan karşılaşmanın ardından kadroya alınmadığı gerekçesiyle milli takım kampından izinsiz ayrıldığı belirtilen Berke, o tarihten bu yana A Milli Takım kadrosunda yer almadı.

Montella, deneyimli kalecinin yeniden milli takıma çağrılması ihtimaliyle ilgili soruya daha önce, “Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum” yanıtını vermişti.


Montella, deneyimli kalecinin yeniden milli takıma çağrılması ihtimaliyle ilgili soruya daha önce, “Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum” yanıtını vermişti.

FRANSA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Lille formasıyla başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının öne çıkan isimleri arasına girdi. Ligue 1’de çıktığı 5 maçta 4 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, maç başına 0,80 gol ortalaması yakaladı. Berke’nin yüzde 81’e ulaşan kurtarış oranı da performansının dikkat çeken istatistikleri arasında yer aldı.


FRANSA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSLille formasıyla başarılı bir dönem geçiren Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının öne çıkan isimleri arasına girdi. Ligue 1’de çıktığı 5 maçta 4 gol yiyen 26 yaşındaki kaleci, maç başına 0,80 gol ortalaması yakaladı. Berke’nin yüzde 81’e ulaşan kurtarış oranı da performansının dikkat çeken istatistikleri arasında yer aldı.

Özellikle Toulouse karşısında alınan 1-0’lık galibiyette yaptığı 9 kurtarış, milli takım gündemine yeniden gelmesinde etkili olan performanslarından biri olarak öne çıktı.


Özellikle Toulouse karşısında alınan 1-0’lık galibiyette yaptığı 9 kurtarış, milli takım gündemine yeniden gelmesinde etkili olan performanslarından biri olarak öne çıktı.

A MİLLİ TAKIM’DA İKİ KEZ FORMA GİYDİ

Berke Özer, A Milli Takım formasını kariyerinde iki kez giydi. Genç kaleci, 7 Haziran 2025’te ABD karşısında alınan 2-1’lik galibiyette ve 11 Haziran 2025’te Meksika’ya karşı oynanan, Türkiye’nin 1-0 kaybettiği hazırlık maçında görev yaptı.


A MİLLİ TAKIM’DA İKİ KEZ FORMA GİYDİBerke Özer, A Milli Takım formasını kariyerinde iki kez giydi. Genç kaleci, 7 Haziran 2025’te ABD karşısında alınan 2-1’lik galibiyette ve 11 Haziran 2025’te Meksika’ya karşı oynanan, Türkiye’nin 1-0 kaybettiği hazırlık maçında görev yaptı.

Lille’deki performansını sürdürmesi halinde Berke Özer’in yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği merak konusu. Ancak tecrübeli kalecinin dönüşüne ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.


Lille’deki performansını sürdürmesi halinde Berke Özer’in yeniden milli takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği merak konusu. Ancak tecrübeli kalecinin dönüşüne ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
Başlıklar :Berkez ÖzerA Milli TakımVincenzo Montella
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