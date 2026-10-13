Montella sonrası flaş iddia! O isme A Milli Takım kapısı yeniden açılabilir

Montella, deneyimli kalecinin yeniden milli takıma çağrılması ihtimaliyle ilgili soruya daha önce, “Açıkçası kendisinden herhangi bir telefon almadım. O yüzden şu an bunu konuşmanın da doğru olduğunu düşünmüyorum” yanıtını vermişti.



