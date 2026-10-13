Beşiktaş'a Belçikalı hakem
12:10, 13/10/2026, Salı
DHA
Lawrence Visser'ın 12 yıllık hakemlik kariyeri bulunuyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maçta Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak.
15 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00’de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
Visser’in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.
Spor
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Başlıklar :Avrupa LigiBeşiktaşLawrence VisserHoffenheim