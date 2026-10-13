Cristiano Ronaldo’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: O sözler Portekizi karıştırdı! “Kendimi buraya ait hissediyorum”
Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden 41 yaşındaki dünyaca ünlü süperstar, yaptığı son açıklamayla gündeme damga vurdu.
Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’da devam eden 41 yaşındaki dünyaca ünlü süperstar, yaptığı son açıklamayla gündeme damga vurdu.
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’a duyduğu bağlılığı dile getirdi. Portekizli yıldız, “Portekizliyim ama kendimi Suudi Arabistan Krallığı’na ait hissediyorum” ifadelerini kullandı.
RONALDO’DAN SUUDİ ARABİSTAN MESAJI
Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan ile kurduğu bağa dikkat çekerek, “Portekizliyim ama kendimi Suudi Arabistan Krallığı’na ait hissediyorum” dedi.
2023 yılında Al Nassr’a transfer olan Ronaldo, Suudi Arabistan futbolunun dünya çapında daha fazla ilgi görmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri oldu.