TFF'den Montella'ya veda organizasyonu
UEFA Uluslar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona erdi. TFF ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan İtalyan teknik direktör için veda organizasyonu düzenlenecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın dört maçta aldığı yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından İtalyan teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.
Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Montella'nın bugün (Salı) Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik direktörün gelişiyle birlikte TFF tarafından kendisi için bir veda organizasyonu düzenlenecek.
A Milli Takım'ın başında toplam 40 resmi karşılaşmada görev yapan Vincenzo Montella, bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. İtalyan çalıştırıcı, milli takım kariyerini maç başına 1,70 puan ortalamasıyla tamamladı.