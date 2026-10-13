TFF'den Montella'ya veda organizasyonu

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın dört maçta aldığı yenilginin ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından İtalyan teknik adamla karşılıklı anlaşma sağlandı.

Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinin ardından Montella'nın bugün (Salı) Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Deneyimli teknik direktörün gelişiyle birlikte TFF tarafından kendisi için bir veda organizasyonu düzenlenecek.

Montella'nın Milli Takım Karnesi

A Milli Takım'ın başında toplam 40 resmi karşılaşmada görev yapan Vincenzo Montella, bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. İtalyan çalıştırıcı, milli takım kariyerini maç başına 1,70 puan ortalamasıyla tamamladı.

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