Fenerbahçeli eski yıldız kriz çıkarttı: Aracını alamayınca ortalığı karıştırdı
Fenerbahçeli eski yıldızın İstanbul'da yaşadığı dönemde aracını üzerine yaptığı şoförüyle sorun yaşadığı öne sürüldü. Aracın geri verilmemesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rodrigo Becao'nun İstanbul'da yaşadığı dönemde kullandığı araç nedeniyle sorun yaşadığı öne sürüldü. 343 Digital'in aktardığı bilgiye göre Brezilyalı savunmacı, alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla aracını yakın dostu olarak gördüğü şoförünün üzerine yaptı. Ancak aracın geri verilmemesi üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.
İstanbul'da yaşadığı dönemde aracının işlemlerini daha kolay yürütmek isteyen Rodrigo Becao, otomobilini güvendiği şoförünün üzerine kaydettirdi. Ancak iddiaya göre şoförün aracı geri vermemesi, ikili arasında anlaşmazlığa yol açtı. Sorunun büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede yaşandığı öne sürüldü. Yaşanan gerginliğe rağmen olayın yargıya taşınmadığı belirtildi.
Becao ile sorun yaşadığı öne sürülen şoförün futbol dünyasına yabancı olmadığı da dikkat çekti. Söz konusu kişinin daha önce Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Alex Teixeira, Willian Arão ve Giuliano ile de çalıştığı ifade edildi.