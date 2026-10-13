Fenerbahçeli eski yıldız kriz çıkarttı: Aracını alamayınca ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rodrigo Becao'nun İstanbul'da yaşadığı dönemde kullandığı araç nedeniyle sorun yaşadığı öne sürüldü. 343 Digital'in aktardığı bilgiye göre Brezilyalı savunmacı, alım-satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla aracını yakın dostu olarak gördüğü şoförünün üzerine yaptı. Ancak aracın geri verilmemesi üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Araç krizi tartışmaya dönüştü

İstanbul'da yaşadığı dönemde aracının işlemlerini daha kolay yürütmek isteyen Rodrigo Becao, otomobilini güvendiği şoförünün üzerine kaydettirdi. Ancak iddiaya göre şoförün aracı geri vermemesi, ikili arasında anlaşmazlığa yol açtı. Sorunun büyümesiyle birlikte taraflar arasında arbede yaşandığı öne sürüldü. Yaşanan gerginliğe rağmen olayın yargıya taşınmadığı belirtildi.

Daha önce yıldız futbolcularla da çalıştı

Becao ile sorun yaşadığı öne sürülen şoförün futbol dünyasına yabancı olmadığı da dikkat çekti. Söz konusu kişinin daha önce Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Alex Teixeira, Willian Arão ve Giuliano ile de çalıştığı ifade edildi.

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