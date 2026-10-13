Dani Carvajal'in yeni takımı belli oldu: Milli futbolcumuzun yanına gitti
13:57, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 14:00, 13/10/2026, Salı
AA
Carvajal, Real Madrid'e gözyaşlarıyla veda etmişti.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanyol yıldız Dani Carvajal'i kadrosuna kattı.
İspanya ekibi Getafe, tecrübeli futbolcu Dani Carvajal'i transfer etti.
Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.
İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer aldı.
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