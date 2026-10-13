Domenico Tedesco için yeniden Süper Lig iddiası: Teklif ortaya çıktı
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran ve son olarak Bologna'da görev yapan İtalyan teknik adam Domenico Tedesco için Süper Lig ekibinin girişimlerde bulunduğu yazıldı.
Ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Thorsten Fink ile yollarını ayıran Samsunspor, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı.
Kırmızı-beyazlı yönetimin bu süreçte rotasını gazeteci Samet Çayır'ın aktardığı bilgiye göre, Domenico Tedesco'ya çevirdiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi son olarak ise Bologna'yı çalıştıran tecrübeli teknik adamla temasa geçen Samsunspor, Tedesco'yu takımın başına getirmek istedi. Ancak İtalyan teknik adamın, kendisine yapılan teklif için teşekkür ederek görevi kabul etmediği aktarıldı.
Domenico Tedesco'nun Samsunspor'un teklifini geri çevirmesiyle Karadeniz ekibinin teknik direktör arayışı devam ediyor.