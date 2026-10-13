Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a transfer önerisi: Eski Fenerbahçeli

Brezilyalı futbolcunun Victor Osimhen ile birlikte oynama ihtimaline dikkat çeken yorumcu, “Galatasaray'a devre arası için çok önemli bir futbolcu tavsiye verebilir miyim? Anderson Talisca. Talisca ve Osimhen kaç gol demek biliyor musun sen?” sözleriyle iki oyuncunun hücumda oluşturabileceği potansiyele vurgu yaptı.