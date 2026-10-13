Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'a transfer önerisi: Eski Fenerbahçeli
Galatasaray'ı değerlendiren yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılılara ara transfer dönemi için dikkat çeken bir isim önerdi.
Vole YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Rus futbolcusu Batrakov hakkında olumsuz görüş bildirdi.
Oyuncunun daha çok 8 numara pozisyonuna uygun olduğunu savunan yorumcu, sarı-kırmızılıların bu transferden beklediği gol katkısını alamayacağını öne sürdü.
Çelikler, “Ben Batrakov'u tutmuyorum. Batrakov 10 numara değil galiba. İyi bir 8 numara. Galatasaray, Batrakov'dan yılda 10 gol falan zor bulur” ifadelerini kullandı.
Batrakov değerlendirmesinin ardından Galatasaray'a devre arası transfer dönemi için öneride bulunan Çelikler, Anderson Talisca'nın adını gündeme getirdi.
Brezilyalı futbolcunun Victor Osimhen ile birlikte oynama ihtimaline dikkat çeken yorumcu, “Galatasaray'a devre arası için çok önemli bir futbolcu tavsiye verebilir miyim? Anderson Talisca. Talisca ve Osimhen kaç gol demek biliyor musun sen?” sözleriyle iki oyuncunun hücumda oluşturabileceği potansiyele vurgu yaptı.
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gol atan Talisca, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ye transfer olmuştu.