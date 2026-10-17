Galatasaraylı taraftarların takdirini kazanan futbolcu: Herkes ayakta alkışladı!

İsmail Kartal'dan Greenwood'un penaltıları için dikkat çeken cevap

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken Mason Greenwood bir kez daha penaltı fırsatını değerlendiremedi. Bu sezon kullandığı üç penaltının ikisini kaçıran İngiliz yıldızın vuruşları tartışma konusu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Greenwood'un penaltı kullanmaya devam edip etmeyeceği sorusuna gündem olan bir yanıt verdi.