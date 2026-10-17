Galatasaraylı taraftarların takdirini kazanan futbolcu: Herkes ayakta alkışladı!
Sarı-kırmızılı taraftarların performansıyla övgü yağdırdığı yıldız futbolcu, maç sonunda yaptığı hareketle de büyük alkış aldı. Tribünlere gösterdiği saygı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarların en çok konuştuğu isimlerden biri Aleksey Batrakov oldu. Rus futbolcu, sahadaki performansının yanı sıra maç sonunda yaptığı hareketle de büyük takdir topladı.
Gençlerbirliği karşısındaki performansıyla dikkat çeken Batrakov için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, Rus futbolcunun oyun içindeki etkinliğine dikkat çekerken takım açısından kritik bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Batrakov'un yalnızca yeteneğiyle değil, mücadele gücü ve takıma olan bağlılığıyla da fark yarattığını belirten yorumlarda bulundu.
Gol öncesinde rakibinden topu kapması ve mücadelesiyle dikkatleri üzerine çeken Batrakov galibiyete de bu şekilde katkı vermiş oldu.
Batrakov'un karşılaşmanın ardından yaptığı hareket ise gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.
Rus futbolcu sahayı terk ederken tribünlerdeki Galatasaray taraftarlarına sırtını dönmemeye özen gösterdi. Geri adımlarla saha kenarına doğru ilerleyen Batrakov, son ana kadar tribünleri alkışlayarak sarı-kırmızılı futbolseverlere karşılık verdi.
Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Batrakov'un davranışına övgü yağdırdı.
Batrakov'un benzer bir tavrı Barcelona karşılaşmasının ardından da sergilemesi dikkat çekti. Rus yıldızın taraftara yönelik saygılı yaklaşımı ve saha dışındaki davranışları, sarı-kırmızılı futbolseverlerle arasındaki bağı daha da güçlendirdi.
Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Batrakov, performansının yanı sıra karakteri ve tribünlere gösterdiği saygıyla takımın en sevilen isimlerinden biri haline geldi.