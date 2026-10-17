Leao neden oyundan çıktı? Okan Buruk gerçeği açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 88. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Rafael Leao'yu oyuna aldıktan 16 dakika sonra kenara çeken Okan Buruk, değişikliğin nedenini açıkladı.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı galibiyete rağmen Rafael Leao'nun kısa süre içinde oyundan çıkarılması merak uyandırdı.
Mücadelenin 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine sahaya giren Portekizli futbolcu, 77. dakikada yeniden kenara alındı.
Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada değişikliğin nedeninin sakatlık olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, Portekizli oyuncunun maçın oynandığı zeminden kaynaklanan sorun nedeniyle oyundan çıkarıldığını söyledi.
Gençlerbirliği karşılaşmasının oynandığı sahayı eleştiren Buruk, üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde oyuncu kaybetmelerinin kendileri için önemli bir sorun olduğunu vurguladı.
Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Saha yüzünden bir sakatlık verdik. Şu anda TFF sahaları denetleyecek durumda değiller ama yapılması lazım. Üç gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var ama Leao'yu zeminden dolayı kaybettik. Sakatlık riski çok yüksek bir sahaydı.”
Zemin koşullarının futbolcular açısından ciddi risk oluşturduğunu savunan Okan Buruk, sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonunda olduğunu dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam, “Bu zeminlerde maç oynanıp oynanmaması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme. TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. Çünkü işi bu. Bugün bir oyuncumuzu kaybettik ve üç gün sonra da Avrupa'da bir maçımız var” sözleriyle tepkisini sürdürdü.