Leao neden oyundan çıktı? Okan Buruk gerçeği açıkladı

Gençlerbirliği karşılaşmasının oynandığı sahayı eleştiren Buruk, üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde oyuncu kaybetmelerinin kendileri için önemli bir sorun olduğunu vurguladı.





Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





“Saha yüzünden bir sakatlık verdik. Şu anda TFF sahaları denetleyecek durumda değiller ama yapılması lazım. Üç gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var ama Leao'yu zeminden dolayı kaybettik. Sakatlık riski çok yüksek bir sahaydı.”