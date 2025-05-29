Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri 2025: Hazırlıklar tamamlandı

Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri 2025: Hazırlıklar tamamlandı

18:5429/05/2025, Perşembe
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri belli oldu
Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri belli oldu

Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri belli oldu. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerince, kesim yerlerinde gerekli düzenleme ve dezenfekte çalışmalarını yapılarak, halkın kullanımına hazır hale getirilecek. Satış yerlerinde ise zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenerek, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamda bayramını geçirmelerini sağlanacak. İşte 2025 Kurban Bayramı Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve satış yerlerini açıkladı. İlçe genelinde bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirten Yılmaz, "Bu yıl 15 ayrı noktada vatandaşlarımız kesim yapabilecek. Halkımızın temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda bayramını geçirmesi için 7/24 esasıyla bayram sonuna kadar görevimizin başında olacağız" dedi.


Tüm önlemler alındı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu yıl da bayram boyunca hiçbir aksaklık yaşanmaması için ekip arkadaşlarının bayram sonuna kadar özveriyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yılmaz, her türlü önlem ve hazırlığın yapıldığını ifade ederek, "Mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Allah'ın izniyle bu bayramı da bereket ve sevinç içerisinde geçireceğiz. Kurban kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bu bayramda da vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirecek" diye konuştu.


"Kötü manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz"

Vatandaşlara belirlenen yerlerin dışında kesim yapılmamasını çağrısında bulunan Yılmaz, sıcak havaların da etkisiyle kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde kesim yapılmasının halk sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, "Bizler bayram süresi boyunca görevimizin başında olacağız. Ancak hemşehrilerimizin desteği ve duyarlılığı ile inşallah Şehitkamil'imizde kötü manzaralarla karşılaşmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurban kesim ve satış noktaları

Şehitkamil ilçesinde kurban satış noktaları olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Caddenin kesiştiği nokta. Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesinin kesiştiği nokta belirlendi.


Küçükbaş kurban kesim yerleri olarak Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Gazikent 1 Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri , Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri belirlendi.


Büyükbaş kurban kesim yerleri olarak ise Gazikent 1 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri belirlendi.

#Gaziantep
#Şehitkamil Belediyesi
#Kurban Bayramı 2025
#Kurban kesim yerleri
#Kurban satış yerleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın Didim kurban kesim ve satış yerleri açıklandı: 2025 Kurban Bayramı, kurbanlık kesim noktaları