Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri 2025: Hazırlıklar tamamlandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve satış yerlerini açıkladı. İlçe genelinde bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirten Yılmaz, "Bu yıl 15 ayrı noktada vatandaşlarımız kesim yapabilecek. Halkımızın temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda bayramını geçirmesi için 7/24 esasıyla bayram sonuna kadar görevimizin başında olacağız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu yıl da bayram boyunca hiçbir aksaklık yaşanmaması için ekip arkadaşlarının bayram sonuna kadar özveriyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yılmaz, her türlü önlem ve hazırlığın yapıldığını ifade ederek, "Mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Allah'ın izniyle bu bayramı da bereket ve sevinç içerisinde geçireceğiz. Kurban kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bu bayramda da vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirecek" diye konuştu.