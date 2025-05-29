Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri 2025: Hazırlıklar tamamlandı

Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri belli oldu. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerince, kesim yerlerinde gerekli düzenleme ve dezenfekte çalışmalarını yapılarak, halkın kullanımına hazır hale getirilecek. Satış yerlerinde ise zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenerek, vatandaşların sağlıklı ve temiz ortamda bayramını geçirmelerini sağlanacak. İşte 2025 Kurban Bayramı Gaziantep Şehitkamil kurban kesim ve satış yerleri.
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesim ve satış yerlerini açıkladı. İlçe genelinde bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirten Yılmaz, "Bu yıl 15 ayrı noktada vatandaşlarımız kesim yapabilecek. Halkımızın temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda bayramını geçirmesi için 7/24 esasıyla bayram sonuna kadar görevimizin başında olacağız" dedi.
Tüm önlemler alındı
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu yıl da bayram boyunca hiçbir aksaklık yaşanmaması için ekip arkadaşlarının bayram sonuna kadar özveriyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yılmaz, her türlü önlem ve hazırlığın yapıldığını ifade ederek, "Mübarek Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Allah'ın izniyle bu bayramı da bereket ve sevinç içerisinde geçireceğiz. Kurban kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri aldık. İnşallah bu bayramda da vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yerine getirecek" diye konuştu.
"Kötü manzaralarla karşılaşmak istemiyoruz"
Vatandaşlara belirlenen yerlerin dışında kesim yapılmamasını çağrısında bulunan Yılmaz, sıcak havaların da etkisiyle kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde kesim yapılmasının halk sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, "Bizler bayram süresi boyunca görevimizin başında olacağız. Ancak hemşehrilerimizin desteği ve duyarlılığı ile inşallah Şehitkamil'imizde kötü manzaralarla karşılaşmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kurban kesim ve satış noktaları
Şehitkamil ilçesinde kurban satış noktaları olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Caddenin kesiştiği nokta. Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesinin kesiştiği nokta belirlendi.
Küçükbaş kurban kesim yerleri olarak Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Gazikent 1 Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri , Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri belirlendi.
Büyükbaş kurban kesim yerleri olarak ise Gazikent 1 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri belirlendi.