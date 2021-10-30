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ANKARA

10 büyükelçi yok sayıldı

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayınlayan 10 büyükelçi Külliye’deki törene davet edilmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 büyükelçi yok sayıldı ​
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ricali ve yabancı misyon şefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.

Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ricali ve yabancı misyon şefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Erdoğan, tebrikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da kullanılan “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etti.

Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayınlayan ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Danimarka büyükelçileri Külliye’deki tebrik törenine davet edilmedi. Büyükelçilere programa davet edilmeyeceklerinin önceden bildirildiği öğrenildi.

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