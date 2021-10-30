10 büyükelçi yok sayıldı ​

Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde devlet ricali ve yabancı misyon şefleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu. Erdoğan, tebrikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da kullanılan “Mülteci Çocuk” temalı tablonun önünde kabul etti.
Osman Kavala’nın serbest bırakılması için bildiri yayınlayan ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Hollanda, İsveç, Norveç, Yeni Zelanda, Finlandiya ve Danimarka büyükelçileri Külliye’deki tebrik törenine davet edilmedi. Büyükelçilere programa davet edilmeyeceklerinin önceden bildirildiği öğrenildi.